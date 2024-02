Madagascar: MPPTour-FHORM - Faire du padel un vecteur de développement touristique

Le padel est un sport en plein essor à Madagascar. La discipline s'étend déjà dans trois régions qui attirent beaucoup de touristes à savoir Antananarivo, Toamasina et Nosy Be. Afin de promouvoir le padel et le tourisme dans le pays, la Fédération des Hôteliers et Restaurateurs de Madagascar (FHORM) et le Malagasy Pro Padel Tour (MPPTour), ont signé un accord de partenariat hier à Ankorondrano.

Les deux parties sont persuadées que le sport peut être un vecteur important du tourisme à Madagascar. « Comme le kitesurf, le padel va également attirer des millions de touristes étrangers. Mais comme beaucoup de Malgaches pratiquent ce sport, cette collaboration avec la FHORM et le ministère du Tourisme, favorise le développement du tourisme national dans les régions », a fait savoir le PCA de la FHORM, Johann Pless.

Cette alliance permet d'aider les joueurs de padel ou bien tous les acteurs dans ce petit monde pour leurs besoins en hôtellerie, sponsoring ou logistique, dans leur besoin en informations ou dans la diffusion de celles-ci. « Cette signature est agréable pour nous. A travers notre mission MPPTour, nous souhaitons que la Grande île devienne une destination incontournable du Padel. C'est dans cette optique-là qu'on a mis également en oeuvre plusieurs initiatives pour 2024 dont le premier objectif est d'élever le niveau du padel dans le pays. On a prévu 23 tournois pour cette saison. Nous invitons un coach espagnol pour former les moniteurs et les joueurs malgaches. Après la création de MPPTour en juillet 2023, on a traversé neuf tournois durant lesquels on a eu énormément de participants, et ce grâce à des partenaires qui nous ont soutenus tout au long de l'aventure. L'année 2024 sera encore acharnée pour développer le padel et le faire connaître au grand public », a enchaîné Ah-Waye Gary, le DG du MPPTour.