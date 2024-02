Madagascar: Football / Pure Play Football League - Seize équipes engagées à la cinquième édition

La Fédération malgache de football et l'association des clubs de football élite de Madagascar ont procédé à la signature de protocole d'accord pour les deux prochaines années, hier à Ivandry.

Continuité et amélioration. La Fédération malgache de football (Fmf) et l'association des clubs de football élite de Madagascar (Cfem) ont procédé, hier à l'hôtel Ibis à Ivandry, à la signature de renouvellement du protocole d'accord entre les deux entités. Le prochain accord durera deux ans (2024-2025) si celui inaugural signé en 2019 a duré quatre ans.

«Nous collaborons avec une nouvelle équipe de la fédération. Au terme des deux prochaines années, nous verrons ce que nous pourrions améliorer dans l'objectif d'apporter toujours des innovations», souligne Henintsoa Rakotoarimanana alias Tota, président du Cfem, instance organisatrice du championnat de Madagascar élite baptisé désormais Pure Play Football League (PFL).

Seize clubs sont éligibles pour disputer la prochaine version. Seuls les deux lanternes rouge ont été relégués, en l'occurrence Jet Kintana et Tia Kitra. «Nous appliquons le règlement de compétition, c'est au Cfem d'en discuter avec les clubs concernés pour trouver des solutions avant le coup d'envoi de la compétition prévu le 11 février», explique le patron du Cfem. L'organisation des matches sera confiée aux ligues hôtes et les recettes reviendront au club hôte. Les prize money verront aussi une hausse considérable, a promis Tota, qui n'a pas voulu donner plus de précision.

Formule inchangée

La formule restera la même que dans la précédente édition. Les seize équipes seront réparties en deux conférences Nord et Sud. Les huit mieux classées joueront les quarts de finale aller et retour puis les demi-finales aller et retour. «La PFL se dérouleront en parallèle avec la coupe de Madagascar qui débutera ce mois de février. Ainsi tous les clubs joueront beaucoup de matches avant la campagne africaine», temporise Tota.

Chaque club recevra normalement quatre matches et ceux situés plus loin géographiquement comme la ligue de Diana accueilleront cinq et deux autres en déplacement. «Notre objectif commun est d'avoir un club compétitif pour les compétitions africaines et d'avoir des joueurs performants pour former les Barea», soutient le président du Cfem. Interrogé sur le successeur d'Orange Madagascar qui a accompagné avec succès les quatre premières années de l'OPL, le numéro Un du Cfem a répondu que «la Fédération sera le premier sponsor de PFL. Nous venons de signer le contrat, donc, nous vous dévoilerons la ou les société(s) qui va ou vont nous accompagner pour les deux prochaines années». Le président de la Fmf a, de son côté, rassuré qu'«il n'y aura plus de partira-partira pas pour le club champion. La Fédération apportera son soutien pour éviter le suspense».