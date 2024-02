Afrique: CAN2023 ( Exclu) - Samuel Moutoussamy « On est en mission depuis le début de la CAN... »

interview

Dans une interview exclusive réalisée par notre envoyée spéciale en côte d'ivoire, Dounia Mesli, Samuel Moutoussamy, le milieu de terrain des Léopards a indiqué que lui et ses coéquipiers sont en mission durant cette Coupe d'Afrique des Nations.

ATS : C'est votre première victoire en ayant renversé votre adversaire qui semblait cramé alors qu'on vous sentez en mission, d'où vos joueurs puisent leur force pour donner cette belle image de la RD Congo sur ce quart après avoir éliminé l'Égypte ?

C'est le travail de toute cette année qui a été récompensé. On faisait des matchs avec beaucoup de consistance et de qualité. On était très solide. C'est aussi l'abnégation, on a rien lâché. Certes, on n'avait pas de victoire, mais on n'avait de la consistance, on faisait beaucoup de bonnes choses et on a beaucoup progressé.. aujourd'hui (ndlr ; hier ) nous avons fait ça même si au début du match, ça été difficile pour nous, mais après avoir réglé les pépins tactiques, on a su régler ça et on est allé chercher la victoire.

ATS : Vous avez fait ce que vous vouliez aujourd'hui avec votre adversaire. D'où puisez vous la force sur cette CAN ?

Le football c'est comme ça. On a forcé, on a répété les efforts et au final, nous avons été récompensés en inscrivant trois buts. On est très heureux.

ATS : Vous étiez en mission ce soir ?

Oui c'est ça. On est en mission depuis le début de la CAN. Nous sommes très très heureux d'avoir atteint le dernier carré de cette compétition.

ATS : Quel a été l'apport du coach ?

Tactiquement, il apporte beaucoup de choses. Il a cette rigueur qu'il essaye de transmettre. Tout ça c'est aussi grâce à nous.

ATS : Personnellement vous avez été juste incroyable sur ce match, vous étiez partout, en défense surtout mais en attaque sur certains moments pour peser. Cette qualification vous tenez vraiment à coeur !

Moi je joue avec le coeur. On est très fier et je suis très heureux d'avoir fait ce match.

ATS : Quelle équipe aimeriez vous rencontrer en demi ?

Peu importe, les deux matches vont être difficiles....