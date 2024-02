Congo-Brazzaville: Essai - Hellot Matson Mampouya publie sur les états généraux de l'éducation nationale

En prélude des assises nationales des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, tenus du 25 au 29 janvier dernier, au Palais des congrès de Brazzaville, Hellot Matson Mampouya a publié, aux Éditions ICES, un essai intitulé " Les États généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la recherche: un défi multidimensionnel "

Préfacée par le Pr Armand Makany, conseiller spécial du haut-commissaire Hellot Matson Mampouya, auteur de l'essai, cette étude apporte un éclairage sur la mission confiée à l'ancien ministre de l'Enseignement, à savoir organiser les états généraux de l'Éducation nationale, de la formation et de la recherche ( EGENFR).

À travers cet essai dans le cadre du système éducatif, le lecteur remarque les qualités et la pertinence d'un serviteur de l'État chargé de mener une lourde mission. Il découvre également le caractère historique des EGENRF car, contrairement aux idées reçues, ils n'ont jamais eu lieu.

L'auteur est face à une opportunité à saisir pour répondre aux trois questions fondamentales des EGENFR, à savoir "pourquoi les problèmes du système éducatif congolais perdurent-ils, alors que plusieurs plans et stratégies ont été adoptés et mis en oeuvre ? " ; "Le système d'éducation, de formation et recherche au Congo est-il adapté pour répondre aux objectifs et priorité de développement socioéconomique durable du Congo ? " ; "Que faire pour en sortir ? ".

D'emblée, l'auteur souligne que la complexité est la principale caractéristique des EGENFR car, dit-il, ils sont englobants (public et privé); holistiques (du préscolaire au supérieur) ; inclusifs (large consultation) et prospectivistes (tournés vers l'avenir).

Le haut-commissaire Hellot Matson Mampouya a relevé ce défi multidimensionnel en s'appuyant sur une double stratégie, interne et externe même s'il affirme que ce livre n'est pas le rapport final des EGENFR. Mais, Il précise plutôt qu'il permet une meilleure connaissance, appropriation et compréhension des enjeux que représentent les états généraux pour l'avenir du Congo.

Hellot Matson Mampouya a été successivement ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technique ; ministre de la Pêche et de l'aquaculture ; ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation ; ministre des Postes et télécommunications ; à nouveau, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique et actuellement haut-commissaire à l'organisation des états généraux de l'éducation nationale, de la formation et de la Recherche.