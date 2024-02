Ile Maurice: L'ADSU enquête sur le financement de cette drogue

Il vient de mettre fin à 12 ans de carrière en tant que policier avec cette importation d'une grosse quantité d'haschich. Il ne pensait pas qu'il se ferait prendre la main dans le sac en passant à la douane après un voyage en Inde avec son épouse. Il avait dissimulé des barres de haschich dans des haut-parleurs. Hans Varun Gaungoo, un policier âgé de 31 ans affecté au poste de Midlands, a été arrêté avec son épouse, Nancy GaungooJugroop, 39 ans et executive assistant à Orange Business, sous une accusation de trafic et importation de drogue, à leur arrivée jeudi sur le vol MK745 en provenance de Delhi à l'aéroport SSR.

Alors que le couple empruntait le green channel, les officiers de la Customs Antinarcotics Unit de la MRA ont passé sa valise au scanner. Celle-ci contenait deux haut-parleurs dans lesquels les douaniers ont découvert du solid haschisch d'un poids de 13 191 g d'une valeur estimée de Rs 39 millions et 11 400 papiers Roll your own cigarette d'une valeur de Rs 1 140 000. L'ADSU de l'aéroport a alors procédé à l'arrestation de ces deux habitants de 16e Mille, Forest-Side, sous une charge d'importation de drogue with averment of trafficking. Ils ont comparu au tribunal de Mahébourg hier et comme la police a objecté à leur remise en liberté, ils ont été renvoyés en cellule.

La drogue sera envoyée au Forensic Science Laboratory pour analyse afin de déterminer la pureté de la substance. Leurs téléphones ont été saisis pour déterminer si le couple a un contact local et s'il travaille pour un réseau de drogue. Les enquêteurs devront établir les noms des contacts pour d'autres arrestations éventuelles et comment cette drogue a été financée. Seul l'interrogatoire du policier déterminera si d'autres personnes sont impliquées ou s'ils ont agi seuls. Ses voyages ont été épluchés pour déterminer combien de fois il a voyagé en Inde et selon nos renseignements, il se serait rendu à la Réunion en deux occasions dans le passé. Mais c'est la première fois qu'il se rend en Inde avec son épouse. Idem pour cette dernière.