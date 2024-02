Angola: Mise en relief de l'importance des exercices militaires

Cabinda — Le chef d'état-major général des Forces armées angolaises, Altino dos Santos, a souligné vendredi, à Cabinda, l'importance des manoeuvres tactiques pour améliorer la condition physique, technique et opérationnelle des troupes et pour maintenir leur préparation au combat.

Se confiant à la presse, au terme des exercices tactiques qui ont impliqué les trois branches des Forces Armées Angolaises (FAA) et les agents de la Police Nationale, le général de l'aviation a déclaré qu'il s'agissait d'une activité constante et permanente au sein des Forces armées.

Il a souligné que l'activité s'inscrit dans la période d'instruction opérationnelle, combative, éducative et patriotique pour maintenir de hauts niveaux d'opérationnalité des systèmes des forces.

A titre d'exemple, a-t-il rappelé, au cours de l'année d'instruction opérationnelle, combative, éducative et patriotique des Forces armées angolaises 2023/2024, les personnels ont été soumis à des contenus théoriques et pratiques, en vue d'évaluer leur niveau d'engagement et connaissances.

Il a exhorté les personnels à rester engagés dans la défense de la souveraineté, face aux menaces découlant de la situation mondiale actuelle, qu'il considère de plus en plus vulnérable, complexe et ambiguë.

Concernant la situation politico-militaire à Cabinda, Altino dos Santos l'a qualifiée de calme.

Les exercices militaires ont eu lieu au polygone de Ntó, au sud de Cabinda, sur la base d'un véritable scénario de guerre.