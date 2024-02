Ile Maurice: Robin, peintre passionné, meurt quatre jours après une chute

Le temps semble s'être figé dans la demeure des Muni Reddi à Roche-Bois. Corinne, l'épouse de Robin, qui a partagé sa vie pendant 21 ans, peine à concevoir qu'elle se retrouve désormais seule dans leur maison. Les proches de Robin sont accablés par une douleur en réalisant qu'ils ne reverront plus Rawandra Muni Reddi, plus affectueusement connu sous le nom de Robin, ce peintre passionné de 62 ans.

Robin a tragiquement perdu la vie alors qu'il effectuait des travaux de peinture sur un bâtiment appartenant à un résident de la route de l'Abattoir à Roche-Bois, le 26 janvier. Se trouvant sur une échelle de dix pieds de haut, il a perdu l'équilibre et a chuté. Le Service d'aide médicale urgente a été rapidement dépêché sur les lieux, et Robin a été immédiatement transporté à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo. Les médecins ont expliqué à son épouse que ses chances de survie étaient minces. Il a rendu l'âme mardi, son décès étant attribué à une fracture du crâne. Ses proches et amis se sont réunis mercredi pour lui rendre un vibrant hommage lors de ses funérailles.

Un proche de Robin a partagé un témoignage poignant sur la personnalité exceptionnelle de cet homme qui a intensément illuminé leur vie. «Robin, un homme passionné par la vie, était le symbole vivant de la joie et avait une passion qui éclairait chaque recoin de son existence. Bien plus qu'une succession de moments, il était une mélodie captivante, une symphonie de rires, d'amour et de souvenirs chéris qui laissent aujourd'hui derrière lui un vide douloureux», a-t-il expliqué.

%

Robin était reconnu pour sa sincérité et sa franchise, des qualités qui touchaient profondément ceux qui croisaient son chemin. Ses passions incluaient les jeux de cartes, le football, les courses de chevaux et une véritable adoration pour la musique, ne manquant jamais une occasion d'écouter «Hotel California». «Alors que nous faisons nos adieux à cet être d'exception, nous gardons en mémoire ces moments de passion, ces mélodies enchanteresses, ces soirées autour des cartes et ces instants élégants dédiés au sport. Que le souvenir de Robin soit une source d'inspiration, nous rappelant de chérir la vie et de célébrer chaque instant avec autant de ferveur qu'il l'a fait», a ajouté le proche. Le départ tragique de cet habitant de Roche-Bois laisse une profonde empreinte sur tous ceux qui l'ont côtoyé et il ont été nombreux à avoir prié pour son rétablissement.