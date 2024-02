Afrique: CAN 2024 - Hugo Broos en mission pour le football sud-africain

L'Afrique du Sud affronte le Cap-Vert pour une place en demi-finale de la CAN 2024, le 3 février au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Une rencontre qui est l'occasion de renouer avec un passé glorieux pour les Bafana Bafana, autant que d'offrir une plateforme d'exposition aux joueurs de Hugo Broos. Le sélectionneur belge voit aussi la CAN comme un tremplin pour ses hommes.

Hugo Broos l'a déjà assuré, après cette CAN, il prendra sa retraite. Enfin non, pour être plus précis, le technicien quittera les bancs de touche « après l'Afrique du Sud » - son contrat court jusqu'en 2026. La précision mérite d'exister, car le Belge ne paraît pas en mission pour un baroud d'honneur personnel, après avoir déjà remporté la CAN en 2017 avec le Cameroun. Mais plutôt pour l'Afrique du Sud, qu'il souhaite voir gagner et grandir à travers ce prestigieux tournoi continental.

Voilà 18 ans que les Bafana Bafana n'ont pas atteint le dernier carré. Si Broos n'est pas tout à fait au point sur l'historique, « cela fait longtemps que l'Afrique du Sud n'a pas joué une demie ou une finale », a-t-il simplement lâché en conférence de presse, il n'en est pas moins conscient de l'enjeu d'une telle exposition pour ses joueurs. « Nous voulons essayer de faire aussi bien que les gars de 1996 (la seule victoire de l'Afrique du Sud à la CAN, NDLR) », a assuré le Belge. D'abord pour garnir l'armoire à trophées, ensuite pour aider le football du pays qu'il représente, le temps d'un contrat.

« J'ai toujours dit que les équipes avec des joueurs qui évoluent en Europe ont un avantage, a-t-il rappelé. Ils jouent de grosses compétitions, en Espagne, en Angleterre... c'est quelque chose de différent du championnat sud-africain [...]. C'est important, car maintenant quand nous rentrerons, nous augmenterons l'intérêt pour les joueurs sud-africains ».

Peut-être, pensez-vous que ses mots sont durs ? Pourtant, Broos a mené une expérience grandeur nature pour vérifier ses dires : « Avant la CAN, quand je demandais à quelqu'un en Belgique de me donner cinq joueurs sud-africains, personne n'en était capable. Alors que cinq joueurs sénégalais, si. Ce serait une très bonne chose qu'on ait plus de joueurs en Europe ».

« Ce sera aussi dur que contre le Maroc »

De là à dénigrer la Premier Soccer League ? Ce n'est pas le genre : « Mes joueurs jouent à haut niveau en Afrique du Sud. Nous jouons différemment aussi, le championnat local est très technique, peu physique ». Un dernier point sur lequel Broos assure avoir beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, à ses yeux, son équipe a beaucoup progressé dans la dimension athlétique. Un supplément apporté par la patte Broos, bien aidé par le terreau fertile qu'il a trouvé chez les Bafana Bafana : « Mes joueurs sont tellement motivés, avec la volonté de montrer qu'ils jouent à haut niveau en Afrique du Sud ». Pour rappel, dans sa liste des 23 sélectionnés publiée fin décembre, seuls trois de ses joueurs n'évoluaient pas dans le championnat national.

Le Cap-Vert, adversaire des Bafana Bafana dans le quart de finale à venir, ne compte dans ses rangs que sept joueurs dans une première division européenne, un seul parmi le « Big Five ». Assez pour les voir moins inquiétants que les Lions de l'Atlas ? Pas aux yeux du sélectionneur : « Nous ne sous-estimons pas les Capverdiens. Ils n'ont pas de grands joueurs qui jouent dans de gros clubs européens, mais de ce que j'ai vu, ils ont des qualités sur le terrain, les joueurs sont très disciplinés. [...] Nous sommes confiants, mais nous savons que ce sera dur. Ce sera aussi dur que contre le Maroc ».

Très peu d'Europe, beaucoup d'Afrique et deux belles équipes se présenteront sur la pelouse, samedi 3 février, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro. Un match qui sera à suivre en direct sur le site de RFI et sur l'antenne Afrique.