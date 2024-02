Ile Maurice: Vishal Shibchurn et son fils arrêtés pour l'agression d'une femme et de son oncle

Vishal Shibchurn, 49 ans, et son fils Mayur, 23 ans, se font encore parler d'eux. Ils auraient cette fois séquestré et agressé une femme de 57 ans et son oncle vendredi. La CID de Rose-Belle et les officiers de la Field Intelligence Office les ont arrêtés le même jour. Les images des caméras SafeCity visionnées par la police ont confirmé que l'oncle de la victime a été vu dans le coffre d'un 4x4 se dirigeant vers la maison des Shibchurn. La police de Rose-Belle a ouvert une enquête pour déterminer les motifs de cet enlèvement avec violence.

La victime, une habitante de St-Hubert, a rapporté que vers midi vendredi, elle se trouvait chez son oncle à Résidence Ville Noire quand Mayur Shibchurn est arrivé pour les agresser. Il a pris un billet de Rs 100 dans la poche de l'oncle et forcé la femme à lui remettre deux billets de Rs 500 et ses deux portables, qu'il a ensuite mis dans sa poche. Il a tiré la victime par les pieds pour les conduire chez son père, Vishal Shibchurn. Ce dernier est entré dans le véhicule de son fils et ils se sont dirigés vers Le Val où le père les a agressés tous les deux.

Après avoir accompli leur sale besogne, ils ont emmené les victimes chez la quinquagénaire pour qu'ils changent de vêtements. Ils les ont ensuite conduit dans une banque à Mahébourg pour faire des retraits bancaires. Voyant que la femme et son oncle avaient plusieurs blessures au visage, la caissière a refusé de leur remettre de l'argent. Sans tarder, Mayur Shichurn est sorti de la banque pour les reconduire à la maison.

Mais Vishal Shibchurn a alors attaché les mains et les pieds de l'oncle avec une chaîne pour chien. Une fois terminé, il s'en est pris à la femme. Au moment où il allait l'agresser, un habitant de St-Hubert dénommé Karya l'a sortie des griffes de ce dernier et elle a pu s'enfuir. L'oncle a été emmené cette fois à Le Val Nature Park où il a été abandonné toujours ligoté dans un champ de canne.