Tunisie: En visite à l'ANETI - Le ministre de l'Emploi appelle à promouvoir l'emploi, l'initiative privée et le recrutement à l'étranger

Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Lotfi Dhiab, a appelé, jeudi, les employés de l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant (Aneti) à redoubler d'efforts dans les domaines de l'emploi, de la promotion de l'initiative privée et du recrutement à l'étranger.

Lors d'une visite effectuée au siège de l'Aneti en compagnie du secrétaire d'État chargé des sociétés communautaires, Riadh Chaoued, le ministre a salué les efforts déployés par le personnel de l'agence pour mettre en oeuvre les politiques publiques dans les domaines de l'emploi, de l'initiative privée et du recrutement à l'étranger.

Il a, dans ce contexte, appelé à intensifier les efforts pour identifier et diagnostiquer les besoins de l'économie nationale en termes de compétences et de main-d'oeuvre qualifiée, et à travailler à les satisfaire.

Il a, en outre, a appelé au renforcement des efforts visant à promouvoir la culture de l'initiative privée, à encourager les jeunes à entreprendre et à les accompagner dans la concrétisation de leurs projets.

Il a également recommandé d'encourager les jeunes à la migration légale et organisée afin de bénéficier des avantages des accords conclus par l'État tunisien dans ce domaine.

De son côté, le secrétaire d'État a appelé à renforcer la collaboration entre toutes les institutions chargées de l'emploi et de la formation afin d'adapter les diplômes de formation aux besoins des entreprises économiques.