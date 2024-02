Ile Maurice: Après Goodlands, Super U s'implantera à Jin Fei et à Rivière-des-Anguilles

«Notre implantation à Goodlands démontre notre volonté de créer des lieux de vie conviviaux, familiaux et modernes, et d'offrir, indistinctement, à toute personne visitant notre centre commercial, une panoplie de produits qui satisferont les attentes les plus exigeantes», a déclaré hier Pascal Tsin, lors de l'inauguration de Super U Goodlands et de son centre commercial.

Dans la foulée, le patron du Super U a annoncé deux nouveaux projets : «La symbiose avec nos partenaires tant locaux qu'internationaux nous permet d'envisager l'avenir avec sérénité et de continuer d'avoir foi en Maurice. C'est non sans fierté que je vous annonce deux autres projets de notre groupe. Sous peu, nous allons démarrer les travaux à Jin Fei, où nous allons construire une autre enseigne Super U de même qu'un entrepôt. Nous allons aussi nous implanter dans le Sud, plus particulièrement à Rivière-des-Anguilles, grâce à un partenariat stratégique avec Jamie Rountree et Michael King Fat. Ce sera un projet commercial et immobilier majeur autour de l'enseigne U. Nous avons le soutien des autorités concernées pour désenclaver cette région du Sud.»

Le lancement a eu lieu en présence des ministres Alan Ganoo, Renganaden Padayachy, Dorine Chukowry, Avinash Teeluck et Anjiv Ramdhany, de Thierry Payet, Président de U Centrale Export, et d'une pléthore d'invités du monde des affaires, du corps diplomatique, et des habitants de Goodlands et des régions avoisinantes.