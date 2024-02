Tunisie: Maintien de la sûreté et de la paix sociale - Le ministère de l'Intérieur déclare assumer ses responsabilités et son rôle

Le ministre de l'Intérieur, Kamel Féki, a affirmé que son département assumera ses responsabilités et son rôle dans le maintien de la sûreté intérieure et de la paix sociale et contre toute tentative d'entraver le processus de réforme.

Le ministre s'exprimait, hier, lors de la cérémonie de sortie de la 17e promotion et de remise des diplômes aux caporaux de l'Ecole nationale de formation des gardiens de la paix à Sidi Saâd, dans le gouvernorat de Kairouan.

Il a, à cette occasion, rendu hommage à des retraités de la sûreté nationale et aux familles du colonel-major de la direction de la police de la circulation, Maher Noureddine Larbi, et du brigadier chef Mohamed Abdelmajid Atig (tombés en martyrs lors de l'attaque terroriste survenue le 9 mai 2023 à Djerba), lit-on dans un communiqué du ministère.

Il a souligné la nécessité de développer le système de gestion des ressources humaines et d'adapter la formation aux développements technologiques, à travers notamment l'élaboration de programmes de formation à caractère scientifique et technique de manière à améliorer la performance des agents de la sûreté nationale.

Le directeur général de la formation au ministère de l'Intérieur, le colonel Major Mohamed Sami Mahmoudi a indiqué que plus de 500 caporaux ont reçu une formation de six mois et rejoindront leurs unités sécuritaires prochainement.