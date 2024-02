Ile Maurice: Le jeune mauricien Aroulen Chinnien y laisse la vie

Une tragédie a frappé la communauté de Berowra, dans le Nord de Sydney en Australie, hier, lorsque deux personnes ont perdu la vie après avoir été heurtées par un train de marchandises à la gare de Berowra. Ce drame a eu lieu vers minuit. La police a identifié l'un des accidentés comme étant Aroulen Chinnien, 25 ans, de nationalité mauricienne.

Les rapports de police indiquent qu'Aroulen Chinnien se trouvait d'un côté de la voie ferrée et la jeune femme était de l'autre côté, sur le quai de gare. Il lui aurait balancé quelque chose et elle aurait sauté du quai pour récupérer l'objet. Ayant réalisé qu'un train allait percuter son amie, le Mauricien s'est élancée sur la voie ferré pour tenter de la sauver mais le temps leur a fait défaut. Les deux se sont fait balayer par le convoi de marchandises.

Depuis l'annonce de cette triste nouvelle, les messages de sympathie affluent sur les réseaux sociaux. Les membres de la famille Chinnien à Maurice y expriment leur profonde tristesse et leur choc face à cette perte. Arounen Chinnien vivait avec ses parents à Berowra à Sydney depuis plus d'une dizaine d'années. Le jeune homme venait tout juste de terminer ses études et avait déjà pris de l'emploi dans une boulangerie. Ses funérailles auront lieu ultérieurement à Berowra.

Selon les sources policières, les deux victimes se connaissaient et auraient eu une dispute sur le quai juste avant l'accident. Après avoir visionné les enregistrements des caméras de surveillance, la police a pu reconstituer le fil des évènements et confirmer qu'Aroulen Chinnien a lancé quelque chose en direction de la jeune femme et que cette dernière est descendue du quai pour l'attraper. En voyant s'approcher dangereusement du train de marchandises, le Mauricien s'est élancé sur la voie pour tenter l'impossible. C'est à ce moment-là que les deux ont été heurtés par le convoi de marchandises qui approchait à grande vitesse.

Les enquêteurs de la police de New South Wales travaillent activement pour reconstituer les événements qui ont mené à cet accident. Les premiers rapports suggèrent qu'Aroulen Chinnien habitait à proximité de la gare. Les ambulanciers paramédicaux ont tenté de prodiguer les premiers soins aux deux victimes mais malheureusement, elles sont mortes sur place. La femme n'a pas encore été formellement identifiée. Les enquêtes de police se poursuivent pour élucider les circonstances exactes de ce tragique accident.

Ce drame a aussi entraîné une interruption temporaire des services ferroviaires entre Hornsby et Gosford. Celle-ci a duré environ deux heures avant la reprise des opérations. La communauté locale à Sydney est plongée dans le deuil. Aroulen Chinnien laisse derrière lui une famille dévastée.