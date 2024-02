Ile Maurice: Des étudiants du MITD en «Print Finishing et Binding» incapables de postuler à la PSC

Les étudiants inscrits au cours de Print Finishing and Binding du Mauritius Institute of Training and Development (MITD) et ayant achevé leur formation et leurs examens depuis l'année dernière sont confrontés à des retards inexplicables dans la remise de leur statement of results. Une situation qui suscite frustration et inquiétude parmi ces jeunes professionnels en herbe qui voient leurs opportunités d'emploi compromises et n'arrivent pas à se porter candidat pour des postes offerts par la Public Service Commission.

Dans une lettre adressée à la direction du MITD le 26 janvier, ces étudiants expriment leur préoccupation quant au retard persistant dans la délivrance de leur avenir professionnel. La Public Service Commission ayant récemment lancé un appel à candidatures pour ces postes le 23 janvier ces étudiants se trouvent dans l'incapacité de soumettre leur candidature sans les documents requis. Le délai butoir pour postuler est fixé au 12 février, laissant peu de marge de manoeuvre aux étudiants qui attendent depuis novembre dernier. Cette situation soulève des inquiétudes légitimes parmi les étudiants qui estiment que le retard dans la remise de leurs résultats compromet sérieusement leurs chances sur le marché du travail.

Certains d'entre eux ont déjà manqué des opportunités d'emploi en raison de cette situation, ce qui, disent-ils, va à l'encontre de l'objectif même de leur formation. Ils soulignent que ce n'est pas la première fois que les étudiants font face à des retards pour obtenir leurs résultats et certificats.

%

Dans leur lettre, les étudiants expriment leur frustration quant à la durée excessive de cette attente, soulignant que la cuvée de 2022 avait dû attendre 14 mois pour recevoir leurs certificats, lesquels n'ont été délivrés qu'en janvier de cette année. Ils estiment que cette attente prolongée est inacceptable et qu'elle nuit à leur carrière professionnelle naissante.

Les étudiants appellent ainsi la direction du MITD à intervenir de manière urgente afin de garantir que leurs statements of results leur soient communiqués avant la date limite du 12 février. Ils insistent sur le fait que ce retard injustifié constitue un préjudice considérable pour leur carrière et demande à la direction de prendre des mesures immédiates pour éviter que ces étudiants ne soient pénalisés de la même manière que la cuvée précédente.

Cette situation souligne également la nécessité d'améliorer les processus administratifs pour garantir une délivrance plus rapide et efficace des résultats, préservant ainsi les opportunités professionnelles des étudiants. Le directeur du MITD, Sayadaly Maudarbocus, a été sollicité pour fournir des explications sur cette situation. Ses explications sont toujours attendues. D'autre part, ces étudiants sont aussi dans l'incertitude quant aux mesures qui seront prises pour résoudre ce problème.