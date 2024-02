Ile Maurice: La dure vie des résidents

Le Meenatchee home, situé dans l'enceinte du Kovil Kaylasson à Sainte-Croix, est dans le viseur de quelques familles. Et cela, après qu'elles ont constaté, avec effroi, que le lieu est infesté de punaises. Elles nous ont même fait parvenir des vidéos pour étayer leur constat. Les responsables, eux, parlent d'une désinsectisation en cours depuis décembre.

Les familles des résidents sont remontées contre la direction du Meenatchee home. Selon leurs dires et selon des vidéos que nous avons en notre possession, les salles (NdlR : 51 résidents pour cinq salles en guise de chambres) où dorment les résidents sont infestées de punaises. «Des dizaines, voire des centaines de punaises, se révoltent sur les matelas de ces personnes âgées. Essayez d'imaginer comment elles vivent au quotidien ! Se faire bouffer toute la journée par ces insectes, ce n'est pas une vie! Nous avons de la peine pour celles qui sont grabataires.»

Nos interlocuteurs indiquent que des employés leur auraient confié qu'ils n'étaient pas épargnés par les piqûres et qu'ils en portent même des traces sur le corps. Qui plus est, on nous a raconté que ces punaises se manifestaient sur les résidents lorsque ceux-ci dorment et que les surveillantes devaient, de temps à autre, les enlever de leurs visages. «C'est inacceptable», s'insurge un parent. De plus, pour ne pas choquer mais surtout pour cacher la triste mais non moins révoltante réalité de leurs proches confiés à ce home, dit-on, les visiteurs ne peuvent pas se rendre dans les salles où dort leur parent. «La rencontre se fait principalement sous la véranda...»

Toujours selon les familles indignées, la nourriture poserait également problème car les résidents leur auraient confié qu'ils ont souvent droit rien qu'à du riz et du dholl (diri dal) et qu'on leur resservirait des plats obtenus de donations au home, qui sont réfrigérés et réchauffés (voir photo). «Ena foi zis donn zot enn ti grinsec ek enn satini griyé», allègue-t-on.

(Certains résidents soutiennent que la nourriture servie laisse à désirer, argument que la direction réfute.)

Face à ces accusations, la direction du home a accepté d'ouvrir ses portes à l'express jeudi. Un des membres du conseil d'administration, en l'occurrence, le Dr Youven Naiken Gopalla, qui était présent, s'est voulu rassurant. Il a affirmé que des mesures sont prises afin d'éradiquer les punaises. Ainsi, la direction du home fait mensuellement appel à une compagnie spécialisée dans le domaine de désinsectisation. La désinsectisation se fait depuis décembre, souligne-t-il. «Le problème est que nos résidents vont souvent à l'hôpital et une fois de retour au home, ils ramènent des punaises avec eux !» Les draps et les matelas sont aussi changés depuis, pour assurer un maximum de confort aux personnes âgées présentes, assure le Dr Naiken Gopalla. Prochainement, ajoute-t-il, 51 lits médicalisés seront achetés pour les résidents.

Pour ce qui est de la nourriture, le Dr Naiken Gopalla est catégorique : elle est variée. «Une large variété de plats sont préparés au quotidien avec divers grains secs, légumes et d'autres aliments. Les plats reçus lors des donations ne sont pas resservis par la suite aux résidents.» Cependant, nous lui avons montré la photo qui nous est parvenue à ce sujet. Ce membre de conseil d'administration n'en démord pas. «Cette photo n'a pas été prise dans notre home. Je pense que les personnes qui l'ont fait parvenir à la presse sont de mauvaise foi car la nappe n'est pas de chez nous.»

L'express a ainsi pu voir un exercice de désinsectisation en cours, jeudi, dans l'une des chambres du home. Dans une autre chambre, il y avait des punaises sur le mur mais celles-ci étaient probablement mortes avec la désinsectisation. Mais le problème est que ces insectes se reproduisent assez rapidement. «Ena lasam, ziska lor revey ena pinez !», signale-t-on.

Pour ce qui est la cuisine, le lieu était propre et les employés s'attelaient à préparer du riz frit et un «chatini». Dans la salle à manger où certains jouaient au domino, le menu de la semaine était inscrit sur un tableau. «Ce tableau change chaque semaine !», a confié Selvina, une des responsables du home.

(Pravind Jugnauth a rendu visite aux habitants et employés du home, la semaine dernière, lors du Thaipoosam Cavadee.)