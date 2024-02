Maroc: Province de Chichaoua, quand l'INDH transforme le rêve entrepreneurial chez les jeunes en réalité

Chichaoua — Hautement distinguée de par l'intérêt grandissant qu'elle ne cesse d'accorder à la jeunesse en tant que « pilier majeur » pour le Maroc de demain, l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), dans le cadre de sa 3è Phase a permis, à l'échelle nationale comme au niveau de la province de Chichaoua, à nombre de jeunes de prendre leur destin en main pour devenir des entrepreneurs réussis.

Un rêve tant vécu par nombre de jeunes désireux de s'ériger en acteurs agissants et de contribuer, comme il se doit, aux multiples efforts d'édification et de progrès menés au Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et auquel l'INDH grâce à sa philosophie, sa genèse et son pragmatisme, a su donner corps en permettant à cette frange de la société de s'épanouir et de réaliser son autonomie financière.

L'un des exemples de ces jeunes ayant vécu cette transformation radicale de leur vie est bel est bien, Farhat Saloua, alias « Areoua » chez tous ceux et celles qui l'ont côtoyée et qui connaissent très bien le degré de son engagement et de sa persévérance lui permettant de réussir, grâce à l'appui financier de l'Initiative et de l'accompagnement et de l'encadrement de la Fondation de Recherche, de Développement, et d'Innovation en Sciences de l'Ingénierie (FRDISI), à monter son projet sous le nom « Espace Areoua SARL » spécialisé dans la publicité, l'impression et le design.

Inscrit dans le cadre du Programme 3 de l'INDH « Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes », ce projet a nécessité la mobilisation d'une enveloppe budgétaire totale de 168.860 DH, dont 100.000 DH comme contribution de l'Initiative et le reste à la charge de la porteuse du projet. Il est le fruit d'un partenariat fructueux entre l'Initiative et la Fondation de Recherche, de Développement, et d'Innovation en Sciences de l'Ingénierie (FRDISI).

Ce projet qui se fixe pour objectifs d'offrir un service de qualité et à un prix en parfaite adéquation avec le pouvoir d'achat des clients, et d'améliorer les revenus et créer de l'emploi en faveur des jeunes, comprend l'acquisition des équipements et installations au niveau de l'agence « Espace Aeroua ».

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Saloua Farhat, a rappelé que son projet concerne la fabrication de panneaux publicitaires, et tout ce qui en rapport avec le monde de l'impression, notant que l'idée de monter ce projet datait de 2019, avec cette ambition de devenir jeune entrepreneur. Elle s'est félicitée de l'appui considérable qui lui a été offert par l'INDH ainsi que l'accompagnement et le suivi dont elle a pu bénéficier de la part de la FRDISI, faisant part de sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour l'intérêt particulier que le Souverain ne cesse d'accorder à la jeunesse. A travers les programmes de l'Initiative notamment celui portant sur « l'amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », et dans le cadre du partenariat avec la Banque Mondiale, ce programme à travers l'axe « Appui à l'Entrepreneuriat » a pour objectif de créer des entreprises et de l'emploi, a rappelé Mme Garati Amina, chargée du programme « Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes » à la Division de l'Action Sociale (DAS) de la province de Chichaoua.

Elle a également passé en revue les trois étapes fondamentales de ce programme à savoir : l'étape de « développement des compétences » à travers des ateliers de formation au profit des jeunes sur les principes fondamentaux de la création d'entreprises ainsi que sur la commercialisation de leurs produits et services), celle de « l'appui » (Appui financier des jeunes pouvant atteindre jusqu'à 60% du coût global du projet, soit 100.000 DH pour une seule personne et de 200.000 DH pour un projet porté conjointement par deux personnes) et enfin, l'étape de «l'accompagnement » qui est aussi si importante.

Et de poursuivre qu'après la création de leurs entreprises, les jeunes bénéficient, pour une durée de deux ans, de l'appui et de l'encadrement afin de garantir la continuité de leurs projets.« Dans le cadre du programme Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, le nombre de bénéficiaires des ateliers de formation s'élève à plus de 495 jeunes (hommes et femmes), outre le fait qu'il a été procédé à la création de plus de 135 sociétés au niveau de la province et par là, l'offre d'opportunités d'emploi pour d'autres jeunes et la contribution aux efforts de développement engagés au niveau de cette partie du territoire national », a conclu Mme Garati.

Le programme 3 de l'INDH « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes » repose sur une démarche qui consiste en le renforcement de l'employabilité de cette catégorie sociale, le soutien à l'entreprenariat et le développement d'une nouvelle génération de projets susceptibles de valoriser les potentialités locales en adoptant l'approche filière.Ciblant les jeunes âgés en 18 et 34 ans, ce programme vise à augmenter le revenu des bénéficiaires, par le lancement d'une nouvelle génération de projets d'inclusion économique des jeunes favorisant leur employabilité et faciliter l'accès à l'entreprenariat.