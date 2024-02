Congo-Brazzaville: Consommation - Le prix du ciment revu à la hausse

Le gouvernement a finalement accepté la demande des cimentiers d'augmenter les prix de la tonne de ciment en entrepôt et du sac 50kg en détail sur le territoire national. La flambée des coûts de production décriée par les industriels a motivé la décision de relèvement des prix, annoncée le 26 janvier dernier par le ministre d'État au Commerce, Alphonse Claude N'Silou.

Le prix du ciment a grimpé de plus de 50% par rapport au prix homologué. Le ciment type 42.5N est désormais vendu à Brazzaville à 90 000 FCFA la tonne et le sac de 50kg à 4900FCFA. À Pointe-Noire, il est fixé à 88 000 FCFA la tonne et à 4700 FCFA le sac de 50kg. Le prix est plus élevé dans certaines localités comme Ouesso où la tonne est fixée à 106 000 FCFA et le sac de 50kg à 5500 FCFA; à Kinkala la tonne est à 95 456 F et le sac 5 075. Par contre, à Madingou (Bouenza), le prix du ciment est modéré avec la tonne à 76 000 FCFA et le sac de 50kg à 4000 FCFA.

Le prix de vente du ciment type 32.R a aussi été révisé à Brazzaville où la tonne est à 85 000 FCFA et le sac à 4650FCFA. A Pointe-Noire, la tonne est à 83 000 FCFA, soit le sac à 4 450 FCFA. Des disparités avec certaines villes du pays, à Dolisie (74000 FCFA/t et 3900 FCFA/sac), à Oyo (93 000 F/t et 4850 F/sac), à Ouesso (101000 F/t et 5250F/sac).

Dans une correspondance adressée au ministre du Commerce en juillet dernier, la cimenterie Dangote Congo déplorait la hausse vertigineuse des prix des matières premières sur le marché mondial, notamment le charbon, le gypse, les explosifs ainsi que ceux du transport maritime. Selon le cimentier, cette flambée des matières premières a impacté les coûts de production du ciment depuis 2021. « Il est nécessaire de repenser les prix de vente de nos produits pour prémunir la société des pertes financières et, partant, préserver sa pérennité », insistait le directeur général de Dangote Congo, Ravi Iyer. L'appel de Dangote et des trois autres cimenteries a trouvé un écho auprès des autorités de tutelle.