Tanzanie: Dar Taliba Zaio, un apport indéniable de l'INDH à la promotion de la scolarisation des filles rurales

Zaio (Province de Nador) — La maison de l'étudiante (Dar Taliba) de Zaio, commune relevant de la province de Nador, s'érige en modèle d'espace socio-pédagogique de promotion de la scolarisation des jeunes filles rurales, à même de lutter avec le décrochage scolaire.

Cette structure d'accueil et d'hébergement, qui a été construite en juillet 2008, dans le cadre de l'Initiative nationale du développement humain (INDH), pour un coût total de 4 millions de dirhams (MDH), a joué un rôle de premier plan en matière d'accueil, d'hébergement, de restauration et d'accompagnement social et psychologique des jeunes filles avides d'apprentissage, tout en veillant à aplanir les difficultés pour qu'elles puissent poursuivre leurs études et se construire un avenir rentable pour elles-mêmes et leur entourage familial et social.Accueillant 76 jeunes filles, cet espace, géré par l'Association de bienfaisance réunit toutes les conditions de confort et offre aux pensionnaires l'opportunité de développer leur personnalité et d'atteindre l'excellence dans leur parcours scolaire.Qui plus est, l'établissement propose aussi des activités parallèles dans les domaines sportif, culturel et de divertissement.

La structure, d'une capacité d'accueil de 90 lits, dispose de nombreuses dépendances, dont une salle d'informatique, une bibliothèque, une cuisine et deux réfectoires. Le foyer est doté, également, d'une salle collective de lecture équipée en matériel informatique, où les filles se côtoient dans les heures creuses pour réviser et faire leurs devoirs.

%

Dans une déclaration à la MAP, la présidente de l'association, Amna Lamrani, a indiqué que Dar Taliba de Zaio contribue à réduire le phénomène d'abandon scolaire des filles en raison de la dispersion de la population et de l'éloignement des établissements scolaires, soulignant l'apport considérable de l'INDH dans ce sens, en permettant à de nombreuses filles de poursuivre et parachever leur parcours scolaire.Et d'ajouter que cet établissement a oeuvré à développer ses prestations et activités au profit des filles bénéficiaires notamment dans les domaines d'ordre social, culturel, artistique, éducatif et sportif, à même d'encourager ces filles à obtenir des résultats probants et atteindre l'excellence scolaire.

De son côté, le chef de la Division de l'action sociale à la province de Nador (DAS), Mohamed Ouariachi a fait savoir que ce projet est le fruit d'un partenariat entre l'INDH et les secteurs de l'Éducation nationale et l'Entraide nationale, s'érige en modèle exemplaire en termes de promotion de la scolarisation et la lutte contre l'abandon scolaire.

En outre, il a mis en avant l'apport remarquable de cette maison, qui propose divers services et activités au profit de ses pensionnaires issues notamment des zones rurales et des milieux défavorisés. Cela, poursuit-il, se reflète notamment dans les indicateurs et les résultats positifs obtenus, concernant l'excellence scolaire et le taux de réussite dans les niveaux de certification. Même son de cloche chez les filles bénéficiaires qui se sont félicitées des bonnes conditions d'accueil et d'hébergement, faisant part de leur gratitude pour les prestations fournies dans cette structure, lesquelles ont permis d'obtenir des résultats très encourageants.