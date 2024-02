Afrique: Affaires - Un forum Italie-Congo tenu à Rome

La capitale de l'Italie, Rome, a accueilli du 31 janvier au 2 février un forum Italie-Congo, espace d'échange et de dialogue, en vue de promouvoir les opportunités d'affaires entre artisans et petites et moyennes entreprises (PME).

Le forum bilatéral est intervenu juste après le sommet Italie-Afrique, tenu au Sénat italien pour la présentation du Plan Mattei souhaité par le gouvernement pour provoquer "un changement de rythme" dans la relation avec l'Afrique et jeter les bases d'une coopération mutuellement bénéfique.

Cette fois-ci, dans le cadre des affaires, le forum a réuni plus de 400 acteurs représentant les institutions, entreprises et artisans italiens et congolais ayant manifesté leur intérêt de discuter des opportunités et des défis auxquels les petites et moyennes entreprises doivent faire face dans différents secteurs, à l'image d'un tissu artisanal dans lequel Rome et Brazzaville se reconnaissent comme semblables. Une forte délégation partie de Paris du Haut Conseil représentatif des Congolais de l'étranger, conduite par Agnès Ounounou, se comptait également parmi les participants.

Dans son allocution inaugurale, le président de la République du Congo, Denis Sassou N'Guesso, a encouragé les entrepreneurs italiens à aller investir dans son pays, soulignant qu'il offre un environnement paisible et d'innombrables opportunités pour le développement économique.

C'est, en substance, le contenu des échanges qui ont porté sur les diverses séances de travail du forum italo-congolais sur la promotion des échanges entre PME et artisans de ces deux pays, en particulier dans le cadre d'une coopération fructueuse. Ce qui a permis à la ministre congolaise des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, d'affirmer dans son discours d'ouverture que « L'Italie est le berceau des petites et moyennes entreprises ».

En ce qui concerne le Congo, ce forum a revêtu un intérêt particulier pour le gouvernement congolais qui a inscrit, dans son Plan national de développement 2022-2026, la nécessité d'attirer les capitaux privés étrangers et d'encourager leur déploiement dans les différents secteurs de l'économie nationale.

Une occasion pour le président Denis Sassou N'Guesso, après avoir consacré 2024 « année de la jeunesse », d'espérer « revigorer » la relation tant diplomatique que commerciale qui existe déjà depuis un certain temps entre le Congo et l'Italie dans un esprit de « respect et bénéfice mutuel ».

Il a déclaré que cette visite à Rome a donné, outre un "nouveau départ", une forte signification symbolique, certain que pour mener à bien des projets efficaces dans un monde en perpétuelle mutation, « nous avons besoin d'actions, de moyens et de résilience et que, en ce sens, les accords et les connaissances résultant d'événements comme le forum d'aujourd'hui représentent une opportunité pour construire l'avenir ».