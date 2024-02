Afrique de l'Ouest: Transport maritime - L'armateur Maersk Congo S.A lance le service Far East West Africa

L'amarrage du bâtiment de mer Maersk Erdine, battant pavillon singapourien, a eu lieu le 31 janvier dernier au quai G du Port autonome de Pointe-Noire, en présence des responsables de la communauté portuaire.

Le Far East West Africa (FEW3) est un service hebdomadaire Maersk dont Maersk Erdine couvrant l'Asie-Afrique, en partance de Nansha en Chine, par le biais de plusieurs ports, à savoir Singapour, Tanjung Pelepas, Tema, Lekki, Abidjan et Pointe-Noire. Ce géant de mer mesure 366 m de long sur 48 m de large avec un tirant d'eau de 16, 23 m. Son tonnage maximum est de 142121 et sa capacité en conteneurs est de 13 676 EVP assorties de 800 prises électriques pour les conteneurs frigorifiques, a précisé Charlesse Ngangoué, directrice générale de Maersk Congo SA.

L'accueil de ce navire ouvre de nouvelles opportunités, de nouveaux défis et de nouvelles possibilités convergeant sur un lien entre les continents et aussi une passerelle vers de nouveaux échanges commerciaux. « Je suis honoré pour être fréquenté par le navire d'une grande importance. L'année dernière, c'est l'armateur MSC Virgo, long de 360 m, qui a été reçu dans notre port. Aujourd'hui, c'est Maersk et demain ça serait peut-être un autre qui va escaler chez nous. Nous remercions ces grands armateurs qui nous font confiance et nous renforcent dans notre position de port de transbordement. Avec notre partenaire Congo Terminal, nous sommes engagés à élargir notre chenal d'accès et à l'approfondir pour recevoir davantage ces navires de nouvelles générations. Ces atouts justifient notre certification Iso 9001 version 2015 en matière d'accueil et de celle de Congo Terminal en matière de manutention », s'est exprimé Séraphin Bhalat, directeur général du Port autonome de Pointe-Noire.

Signalons que l'escale du port de Pointe-Noire est beaucoup prisée par les grands armateurs du fait qu'il présente de nombreux atouts, notamment les infrastructures ultra modernes susceptibles d'accueillir et de traiter en temps réel des navires grands porteurs de toutes les dimensions et capacités. La remise du trophée au capitaine du navire Maersk Erdine suivie de la visite guidée dudit navire ont mis fin à l'activité.