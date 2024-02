Congo-Kinshasa: Kinshasa - La DGDA dotée du Système de traçabilité des droits d'accises (STDA)

La société SICPA a doté, vendredi 2 février, la Direction générale des douanes et accises (DGDA) du Système de traçabilité des droits d'accises (STDA).

Remis au cours d'une cérémonie à Kinshasa, ce dispositif entend aider cette régie financière à lutter contre la fraude dans le domaine des accises.

Pour le Directeur général des douanes et accises, Bernard Kabese le STDA constitue une étape essentielle pour mettre en oeuvre ce mécanisme de contrôle.

« Nous avons reçu une vingtaine de kits, constitués d'un lecteur électronique et d'une tablette qui sont reliée à la base des données SICPA et qui permettent de contrôles des produits d'accise notamment les produits d'industries brassicoles et brassicoles. Vous avez remarqué que sur chaque produit, il y a soit un marquage direct sur les bouteilles de bière, soit marquage par vignette », a-t-il fait savoir.

Bernard Kabese a également ajoute que ces outils permettent d'authentifier les vignettes et s'assurer que la production a été faite dans un cadre régulier.

Le cout du matériel livre n'a pas été révélé, ces couts étant progressifs dans le cadre du partenariat depuis 2020 entre SICPA et la Dgda.

En février 2020, la DGDA avait signé une convention avec la société SICPA SA, dénommée « Convention de prestation de solution et de services relatifs au système de suivi sécurisé et de traçabilité des produits et services soumis aux droits d'accises ».

Cette convention traite de la traçabilité et du monitorage des produits soumis aux droits d'accises.