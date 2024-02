Maroc: Parution du 79ème numéro de la revue de la Gendarmerie Royale

Rabat — Le 79ème numéro de la revue de la Gendarmerie Royale vient de paraître, traitant de divers sujets et thématiques, avec en tête une rubrique dédiée aux "Activités Royales" et un dossier sur le partenariat stratégique multidimensionnel entre la Gendarmerie Royale et la la Guardia Civil espagnole.

Dans son éditorial, la revue trimestrielle (janvier-mars 2024) revient sur les relations maroco-espagnoles "qui ont connu une évolution positive ces dernières années, notamment avec la nouvelle feuille de route durable et ambitieuse qui a été adoptée au terme des discussions entre SM le Roi Mohammed VI et le Président du gouvernement espagnol, S.E. Pedro Sanchez, lors de sa visite officielle au Royaume du Maroc, le 7 avril 2022".

Selon l'éditorialiste, cette nouvelle dynamique s'est concrétisée de manière tangible et concrète à travers des avancées significatives dans divers secteurs clés, notamment en ce qui concerne le volet sécuritaire, le but étant de lutter contre les grands défis qui menacent la sécurité dans les deux pays voisins et d'assurer la protection de leurs citoyens contre toute menace.

"Dans ce cadre, la Gendarmerie Royale marocaine et la Guardia Civil espagnole se positionnent en tant que modèle de coopération sécuritaire transfrontalière exemplaire. Leur partenariat stratégique englobe une approche multidimensionnelle qui se distingue par des opérations conjointes, des échanges réguliers d'informations et une coordination étroite", relève-t-il.

À travers ces initiatives et partenariats, ajoute l'éditorialiste, la Gendarmerie Royale et la Guardia Civil témoignent de leur engagement envers la sécurité dans la région, contribuant ainsi à bâtir un modèle de coopération sécuritaire transfrontalière exemplaire qui peut inspirer d'autres nations confrontées à des défis similaires.

La réussite de ce partenariat multidimensionnel confirme l'efficacité d'une approche collaborative pour relever les défis complexes de notre époque et renforce les fondements d'une relation solide et durable entre le Maroc et l'Espagne, souligne l'éditorialiste, notant que l'organisation par les deux pays de la Coupe du Monde 2030, conjointement avec leur voisin le Portugal, en est la meilleure preuve.

La rubrique "Activités Royales" s'intéresse au Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI adressé à la Nation à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte et à la Déclaration "Vers un Partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis", signée par SM le Roi et le Président de l'État des Émirats Arabes Unis, le 4 décembre 2023 à Abou Dhabi, ainsi qu'à la séance de travail présidée par SM le Souverain, le 17 janvier courant, consacrée à la problématique de l'eau.

Dans la rubrique "Décryptage", la revue revient sur la participation du Général de Corps d'Armée Mohammed Haramou, Commandant la Gendarmerie Royale, à la réunion du Conseil supérieur de l'Association Internationale des Gendarmeries et Polices à Statut Militaire (FIEP), qui s'est tenue en octobre dernier à Boadilla Del Monte (Espagne) sous la présidence du Directeur général de la Guardia Civil espagnole, M. Leonardo Marcos Gonzalez.

Présentant le bilan des activités de la Gendarmerie Royale, la revue trimestrielle souligne que l'année 2023 a marqué un nouvel épisode dans l'histoire de la Gendarmerie Royale, attestant de son engagement sans faille envers la sécurité et la protection des citoyens et de leurs biens en tout lieu, à tout moment et en toutes circonstances.

"De la lutte contre la criminalité au renforcement de ses capacités opérationnelles, la Gendarmerie Royale a une nouvelle fois réaffirmé sa position en tant que rempart déterminé face aux défis de la sécurité publique, en particulier lors des moments difficiles, comme cela a été démontré lors du séisme d'Al-Haouz", relève-t-on.

Les grandes lignes de ce bilan révèlent que 14.794 personnels de l'Institution ont bénéficié de formations et stages aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, alors que dans le volet de la lutte contre la criminalité, 349.654 affaires judiciaires ont été enregistrées, 73.012 individus interpellés et 376 réseaux démantelés.

Concernant les interventions après le séisme d'Al-Haouz, 6.832 éléments ont été mobilisés et 10 hélicoptères déployés. Pour ce qui est des opérations d'appui et de soutien aériens, 6.567 heures de vol ont été effectuées par le Groupement aérien de la Gendarmerie Royale alors qu'au volet de l'écoute de la population, 3.819.446 appels de secours ont été traités par les centres d'appel de la Gendarmerie Royale.

S'agissant de la sécurité routière, 423.627 patrouilles de police des routes ont été déployées et 2.508.408 infractions au Code de la route ont été constatées.

Dans le domaine de la lutte contre la migration irrégulière, la Gendarmerie Royale a intensifié ses efforts dans la lutte contre la migration irrégulière avec 4.796 affaires enregistrées au titre de l'année 2023. Cela a permis l'interception d'environ 43.131 candidats et le démantèlement de 296 réseaux criminels. Par ailleurs, 446 missions d'observation maritime ont été effectuées par les avions et les drones de la Gendarmerie Royale.

Dans son Focus, la revue trimestrielle s'attarde sur la souveraineté audiovisuelle et les défis face à la révolution des plateformes. Dans ce cadre, Mohamed Benabid, professeur en nouveaux médias et opinions publiques à la Faculté de Gouvernance, Sciences Économiques et Sociales à l'Université Mohammed VI Polytechnique, fait le point sur l'évolution du secteur audiovisuel, tout en s'arrêtant sur les défis et les opportunités qui sculptent son avenir.

"Certaines de ces plateformes ont même introduit de nouveaux modes de consommation, comme TikTok avec le mode du 'scrolling' qui consiste à faire défiler son écran en vertical ou Netflix qui a popularisé le concept de 'binge-watching', qui permet de regarder plusieurs épisodes d'une série à la suite, en proposant des saisons entières de séries originales", souligne M. Benabid.

Dans la rubrique "Sport", la revue rapporte que la Gendarmerie Royale a remporté le titre du premier Championnat National Militaire de Taekwondo, organisé du 27 novembre au 1er décembre 2023 par la Direction Générale des Sports Interarmées, en exécution des Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'État-Major Général des Forces Armées Royales.

La Gendarmerie, précise le périodique, a dominé la compétition en se hissant à la première place du classement général, devançant ainsi l'Inspection de l'Arme de Transport et de la Logistique (2ème) et celle de l'Arme d'Infanterie (3ème).

"Tout le mérite de cet exploit revient aux performances remarquables enregistrées par les deux gendarmes Hicham Boumehdi et Bilal Zeairat, qui ont pris la tête du podium, respectivement, dans les catégories de 80 Kg et de 58 Kg", souligne-t-on.

Ce succès au Championnat militaire de Taekwondo, indique la revue trimestrielle, est un témoignage de l'engagement vers l'excellence, la discipline et le dépassement de soi au sein de la Gendarmerie Royale.