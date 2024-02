Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Un hélicoptère de l'ONU essuie des tirs à Masisi

L'hélicoptère de la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en république démocratique du Congo (Monusco), a précisé un communiqué de cette mission, effectuait une évacuation sanitaire. Il a essuyé des tirs de présumés rebelles du M23 aux environs de Karuba, dans le territoire de Masisi.

L'attaque a blessé deux casques bleus dont un grièvement. " L'appareil a pu atterrir en sécurité à Goma et les deux blessés médicalement pris en charge," a précisé le communiqué de la Monusco. La cheffe de cette mission, Bintou Keita, qui souhaite un prompt rétablissement aux blessés, a fermement condamné cette attaque contre un aéronef porteur de l'emblème des Nations unies, qui survient presque un an, jour pour jour, après un assaut similaire ayant coûté la vie à un casque bleu sud-africain. Elle a déploré également les attaques inacceptables ciblant les civils depuis l'intensification des combats dans le Nord-Kivu.

Bintou Keita réitère, par ailleurs, son appel au M23 à cesser les hostilités et à désarmer sans condition, en respectant les termes du Communiqué du 23 novembre 2022. "Des menaces ont été directement proférées ces derniers temps contre la Monusco et ses casques bleus par le M23. La cheffe de la Monusco rappelle à cet égard que les attaques contre les casques bleus peuvent constituer un crime de guerre. La Monusco invite les autorités judiciaires congolaises à traduire en justice les auteurs de cet acte. La Mission rappelle l'urgence et la nécessité de mettre fin à de tels agissements pour une mise en oeuvre sans entrave de son mandat de protection des civils", a insisté le communiqué.

Rappelons que les combats s'intensifient ces derniers jours entre l'armée congolaise et les rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Au même moment, les soldats de la force de la Sadc s'emploient à se déployer aux côtés des militaires congolais engagés au front. Cette menace devient de plus en plus grande dans la ville de Goma où l'on signale la présence des éléments du M23 dans certaines cités environnantes.