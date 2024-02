Ethiopie: Le ministère de la paix organise une conférence avec des universités pour construire la paix et le développement durable dans la région

<strong>Addis Ababa — Le ministère de la Paix organise aujourd'hui à Dire Dawa une conférence sur la construction de la paix régionale, le développement durable et la coexistence mutuelle dans la Corne de l'Afrique.

La réunion est organisée en collaboration avec les universités de l'est de l'Éthiopie et les universités d'Hargeisa et de Djibouti sur le thème "Le rôle des établissements d'enseignement supérieur dans la construction de la paix et le développement inclusif en Éthiopie, à Djibouti et au Somaliland".

Le ministre de la paix Binalf Andualem, le ministre d'État à la paix Kairedin Tezera, le président de la commission permanente des relations extérieures et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple, Dima Nogo, ainsi que des universitaires d'Éthiopie, d'Hargeisa et de Djibouti participent à la conférence.

Lors de la conférence, des documents de recherche portant sur la situation de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Est, les opportunités et les menaces communes ainsi que l'intégration régionale, le développement durable et la construction de la paix seront discutés.

Le rôle des systèmes et institutions traditionnels de résolution des conflits dans la résolution des conflits locaux, entre autres, sera également débattu.