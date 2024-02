Sénégal: Saint-Louis / Projet de développement de la chaîne de valeur riz dans la vallée - Le Prix des meilleurs producteurs, l'innovation de la phase II

Les responsables de la SAED ont primé avant-hier, jeudi 1er février 2024, les meilleurs producteurs et organisations de paysans de la Vallée du Fleuve Sénégal, dans le cadre de la mise en oeuvre de la phase II du Projet de la Développement de la Chaine de Valeur Riz. Ce projet s'inscrit dans le Programme de Coopération bilatérale entre le Sénégal et la République de Corée du Sud. Ce prix a été mis en place dans le cadre de l'Appui aux Intrants Agricoles par le Microcrédit.

Dans sa première phase, le Projet de Développement inclusif et durable de la Chaine de Valeur Riz (PDCVR) a permis de réaliser des aménagements hydroagricoles ; la construction de deux (02) salles polyvalentes et d'un centre de formation des producteurs à envergure départementale et de trois (03) magasins de stockage ; la fourniture de matériels agricoles et post-récoltes. Ainsi, la deuxième phase (PDCVR II) a démarré en 2022, pour une durée de 5 ans, et entre dans le cadre du renforcement de la contribution à la politique inscrite par le président de la République, Macky Sall, pour l'atteinte de l'autosuffisance en riz, programme vers lequel notre pays s'est résolument engagé.

Financé par la République de Corée du Sud, pour un montant de 11 000 000 de dollars, le PDCVR II va permettre de renforcer les capacités des producteurs et productrices ; la construction d'infrastructures de dernière génération de traitement, de transformation et de stockage du riz ; la construction d'un centre de machinisme agricole moderne et la dotation en équipements agricoles ; l'expansion de services financiers, entre autres.

C'est un projet qui collabore étroitement avec les services de la SAED et c'est dans cette optique que ce Prix PDCVR II a été instauré, visant à primer les meilleurs producteurs et organisations de paysans de la Vallée du Fleuve Sénégal. «Nous assistons à la mise en oeuvre de le seconde phase de ce projet qui va mettre l'accent sur l'amélioration de la productivité et aussi sur la transformation», a fait savoir Amadou Thiam, Directeur général adjoint de la SAED.

Pour sa part, la Directrice adjointe de la Koïca, l'agence de coopération Sud-Coréenne au Sénégal, s'est réjouie des résultats obtenus dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet. «On a déjà démarré le projet il y a quelques années et il y a beaucoup d'activités qui ont été réalisées. Et donc voir les résultats des durs labeurs constituent un sentiment de satisfaction. Tout ceci a été fait grâce à l'engagement des producteurs mais aussi et surtout à la collaboration du département de Podor et de la SAED qui ont oeuvré pour la réussite de cet projet», a-t-elle rappelé.

Venu représenter les producteurs du département de Podor à cette cérémonie, Aliou Amadou Sy a vivement magnifié l'initiative, avant de faire l'éloge de la SAED et de ses partenaires notamment la République de Corée du Sud. «C'est inédit car on avait l'habitude d'entendre des cérémonies de remise de prix aux élèves et aux enseignants ; mais jamais aux producteurs que nous sommes. Nous sommes vraiment satisfait de ce geste qui motivera beaucoup plus les agriculteurs», a-t-il dit. Abondant dans le même sens, le DGA de la SAED d'expliquer que l'institution de ce prix est également une innovation majeure, en ce sens qu'il va contribuer à motiver les producteurs et va créer une émulation positive qui permettra d'accroître les rendements.