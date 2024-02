Maroc: Azilal - 14.000 bénéficiaires des caravanes médicales organisées en janvier dans 20 communes

Béni Mellal — 14.000 personnes ont bénéficié des services de 45 caravanes médicales organisées, le long du mois de janvier, au profit des habitants de 20 communes de la province d'Azilal, et ce à l'initiative de la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale à Azilal.

Ces caravanes chirurgicales et médicales mobiles organisées en coordination avec la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale de la région Béni Mellal-Khénifra et diverses associations de la société civile ont concerné 20 collectivités territoriales de la province, dont la commune d'Azilal, d'Ihoudjine, de Ouaoula, d'Agoudi N Lkhair, de Tidili, d'Ait Majden, de Zaouia Ahansal, d'Ait Oumdis, de Tabant, d'Aït Bouli, de Béni Hassan, d'Ait M'hamed, d'Afourer, d'Ait Tamlil, d'Ait Taguella, de Bzou, d'Iouaridene, de Tilouguite, et d'Ait Bilal.

Ces initiatives ayant bénéficié à environ 14.000 personnes hommes et femmes, de différentes classes d'âge, s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Riaya" au titre de la saison 2023-2024 visant à fournir les soins de santé nécessaires aux habitants des zones touchées par de fortes vagues de froid.

Les habitants de ces communes ont bénéficié de consultations dans plusieurs spécialités dont l'ophtalmologie, les soins bucco dentaires, la gynécologie obstétrique, ainsi que des examens d'échographie. Au cours de cette initiative à forte vocation humanitaire, des opérations de cholécystectomie et de hernie ont été réalisées de même que des dépistages du cancer du sein et du col de l'utérus et d'autres programmes se rapportant au suivi de la santé maternelle et infantile, à la planification familiale, à la vaccination, à la santé scolaire, au suivi des maladies chroniques.

Cette initiative qui a mobilisé un staff médical comprenant plus de 138 personnels de santé, dont des médecins, infirmiers, techniciens et administrateurs, a été marquée par le déploiement de deux unités mobiles équipées de médicaments, de matériel biomédical, de fournitures médicales nécessaires de même que par la distribution de médicaments à titre gracieux.