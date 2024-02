Algérie: La diplomatie de la jeunesse au coeur des assises nationales organisées par le CSJ

ALGER — La diplomatie de la jeunesse était au coeur des assises nationales, organisées samedi au Palais de la Culture "Moufdi Zakaria" (Alger), par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), pour faire connaitre l'importance de la contribution de cette à la représentation optimale de l'Algérie dans les foras internationaux.

La présidente de la Commission des relations internationales et de la coopération au sein du CSJ, Mme Amel Labiod a précisé que ces assises s'inscrivaient dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action de l'instance et visait à faire connaitre la diplomatie non officielle, à travers laquelle, les jeunes peuvent faire la promotion de la politique de l'Etat algérien, accompagner ses efforts, défendre ses positions à l'étranger et promouvoir les constantes du pays notamment celles culturelles.

Pour la mise en oeuvre du plan du Conseil, il sera organisé dans ce cadre, selon la responsable, des sessions de formation sur l'importance de la diplomatie de la jeunesse au profit des membres du conseil au niveau des différentes commissions.

Ces assises ont également été animées par le Directeur général par intérim de l'Institut diplomatique et des relations internationales (IDRI) relevant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Bessaklia Mohamed Nacer, qui a axé sa communication sur le rôle des jeunes dans défense de ses causes dans les foras internationaux.

Pour ce faire, les jeunes devront, selon le même responsable, "réunir un ensemble de conditions et disposer de compétences" qui leur permettent de représenter l'Algérie de la meilleure façon qui soit, en tête desquelles, la bonne connaissance des positions de leur pays vis-à-vis des différentes questions régionales et internationales, en plus de la connaissance de l'histoire, de l'économie et de la culture du pays qu'il représentent.