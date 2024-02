Afrique: Le protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland est une étape pratique vers l'intégration régionale, selon un diplomate du Somaliland

<strong>Addis Ababa — Le protocole d'accord signé entre l'Éthiopie et le Somaliland est une mesure pratique pour l'intégration régionale en Afrique de l'Est et au-delà, a déclaré à l'ENA le chargé d'affaires du Somaliland au Sud-Soudan, Abdirizak Ahmed Hassen.

Le protocole d'accord pour le partenariat et la coopération entre l'Éthiopie et le Somaliland est destiné à servir de cadre au partenariat multisectoriel entre les deux parties.

Le chargé d'affaires a déclaré à l'ENA que le protocole d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland n'est pas seulement avantageux pour les deux parties, mais qu'il constitue également une réponse pratique à l'intégration régionale.

"C'est quelque chose qui vient du coeur des gens, et ils sont parvenus à cette déclaration d'intention commune de leur plein gré. Ce n'est pas quelque chose (d'imposé) de l'extérieur. Il s'agit de l'intérêt des peuples éthiopien et somalilandais", a-t-il souligné.

Selon M. Hassen, le protocole d'accord est également exemplaire de l'aspiration de l'Union africaine (UA) à l'intégration régionale.

L'Éthiopie, qui est l'un des plus grands marchés d'Afrique et dont l'économie est importante, offrira des opportunités au Somaliland en termes de commerce, de construction de chemins de fer, de développement de l'aviation, de création d'emplois, entre autres, a-t-il déclaré.

De même, le Somaliland permettra à l'Éthiopie de faciliter son commerce d'importation et d'exportation en mettant à sa disposition un port maritime, et ses produits seront facilement accessibles aux marchés régionaux et mondiaux.

Le chargé d'affaires a également souligné que le protocole d'accord constituait un bon précédent pour d'autres pays enclavés d'Afrique de l'Est et d'autres pays africains afin d'élargir leur accès aux ports maritimes, comme le Sud-Soudan.

Rappelons que le premier ministre Abiy Ahmed et le président Muse Bihi Abdi ont signé un protocole d'accord historique à Addis-Abeba le 1er janvier 2024.