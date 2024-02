Algérie: Arrivée de M. Attaf à Tripoli en qualité d'Envoyé spécial du président de la République

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, est arrivé, samedi matin à Tripoli (Libye), en qualité d'Envoyé spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dont il est porteur d'un message écrit au président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Younes El-Menfi, indique un communiqué du ministère.

"En qualité d'Envoyé spécial du président de la République, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, est arrivé ce matin à Tripoli, porteur d'un message écrit de Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune à son frère le président du Conseil présidentiel de l'Etat frère de Libye, M. Mohamed Younes El-Menfi", lit-on dans le communiqué.

Cette visite "participe de l'attachement de Monsieur le président de la République à la consolidation des liens de fraternité, de solidarité et de coopération entre l'Algérie et la Libye et à la préservation et au renforcement des traditions de concertation et de coordination au service des intérêts des deux pays et peuples frères et de la stabilité de la région et de son voisinage", précise le communiqué.