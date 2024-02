Afrique: CAN 2023 - La RDC écarte la Guinée pour accéder en demi-finale

Victorieux de la Guinée en quarts de finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la République démocratique du Congo (RDC) s'opposera au vainqueur du match entre la Côte d'Ivoire et le Mali.

Les Léopards de la République démocratique du Congo ont composté, le 2 février 2024 au stade d'Ebimbe, leur ticket pour les demi-finales de la 34e Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côté d'Ivoire 2023. Les joueurs du sélectionneur manager Sébastien Desabre se sont imposés devant le Sily national de la Guinée conduite par le sélectionneur Kaba Diawara par 3 buts à 1, dans une partie où les Congolais étaient supérieurs dans bien de compartiments de jeu.

Et pourtant, les Guinéens ont été les premiers à ouvrir la marque. Sur un centre adverse à la 21e minute, Chancel Mbemba a, selon l'arbitre algérien de la partie, fait faute sur Bayo. Ce dernier s'est fait justice sur penalty, en trompant le gardien de but Lionel Mpasi des Léopards. Mais les Congolais ont fait montre de force mentale. Sur un corner d'Arthur Masuaku à la 27e minute, Mbemba a intercepté le ballon dans la surface avant de s'ouvrir le chemin du but. La lourde frappe du joueur de l'Olympique de Marseille, qui intéresse Barcelone, a été imparable. Egalisation.

En deuxième période, les Léopards ont littéralement harcelé leur adversaire, mais c'était avant une grosse occasion de but loupée par les Guinéens qui se sont présentés à deux devant Lionel Mpasi, mais sans réussir à inscrire le deuxième but qui pouvait peut-être peser dans la suite de la partie.

Après, les Léopards ont été plus incisifs dans leurs actions offensives. Entré en jeu à la place de Meschack Elia, Silas Katompa a, sur une contre-attaque, déboulé sur le côté droit, mettant en grande difficulté la défense guinéenne, avant d'être fauché dans la surface de réparation. On jouait la 65e minute lorsque Yoane Wissa, prenant ses responsabilités, s'est chargé de transformer le penalty, permettant aux Léopards de mener définitivement au tableau d'affichage et concrétiser l'ascendance des Léopards sur le Sily national.

Le troisième but du "roi" Arthur Masuaku à la 82e minute a tout simplement été anecdotique. Sur une balle arrêtée de plus de 30 mètres sur son flanc gauche, il a réussi à sortir une somptueuse frappe, qui a surpris le gardien de but Koné de la Guinée au premier poteau, scellant de fait la victoire des Léopards. En demi-finale, la RDC affrontera le vainqueur du quart de finale entre le pays hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire, et le Mali.