Congo-Brazzaville: Violences urbaines

Des actes d'une gravité indicible sont perpétrés dans les quartiers des grandes villes du Congo à un rythme accéléré. Dans la plupart des cas, ils sont le résultat de règlements de compte entre gangs et impliquent en majorité des jeunes gens. Ce sont eux à l'évidence qui constituent des groupes rivaux dont les modes opératoires, les noms de code et les zones de prédilection sont connus du grand public et des services de répression du grand banditisme.

Il a souvent été reproché à ces derniers de ne pas agir comme il se doit pour mettre les coupables hors d'état de nuire. Pour leur part, ces services affirment qu'ils procèdent régulièrement aux interpellations et quand le crime ou le délit est avéré, défèrent les bandits présumés au parquet. A plusieurs reprises aussi, ils disent mettre la main sur des récidivistes réalisant de ce fait que peut-être un des maillons de la chaîne de répression lâche.

La question des violences urbaines est centrale pour la sécurisation des personnes et des biens, et pour le maintien d'un climat de quiétude dans les agglomérations du pays. À côté des initiatives somme toute louables annoncées en faveur de la jeunesse dont une partie est concernée par le raccourci du gangstérisme, il est impérieux que les services publics habilités reprennent la main le plus rigoureusement possible ; que dans les foyers les parents s'engagent eux aussi dans l'éducation de leurs enfants.

Au risque de voir nos villes et villages subir pour longtemps encore la loi du plus apte à enfreindre les règles de la vie en société sans être inquiété. Car plus le temps passe, plus le doute grandit parmi la population quant à la capacité de l'Etat régulateur à donner l'espoir aux citoyens qui, en toutes circonstances, attendent de lui assurance et protection.