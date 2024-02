Algérie: L'UNOA annonce le dépôt de sa 1e saisine devant la CPI contre les impliqués dans le génocide en Palestine

ALGER — L'Union Nationale des Ordres des Avocats (UNOA) a annoncé, vendredi, le dépôt de sa première saisine auprès du procureur général près la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye (Pays-Bas), contre les individus impliqués dans le génocide perpétré à l'encontre du peuple palestinien, ce qui "concrétise et consacre" l'appel du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à tous les hommes épris de liberté dans le monde et aux juristes "de prendre les mesures légales nécessaires" en vue de poursuivre les auteurs des crimes à Gaza.

La saisine relative aux crimes de génocide, s'appuie sur "un ensemble de documents collectés, comprenant nombre de photos et de vidéos consignés qui prouvent les crimes, prises sur les lieux par des sources fiables et dont la crédibilité est reconnue, les références des déclarations officielles des chefs de l'occupation contenant des reconnaissances et des aveux des crimes commis et l'incitation même à cela", a précisé le communiqué de l'UNOA.

Le dossier comprend également "un ensemble de documents officiels émis par des organes onusiens et des organisations internationales dont la neutralité et la probité sont reconnues, outre la décision historique de la Cour de justice internationale (CIJ), du 26 janvier 2024, ayant reconnu l'existence de preuves suffisantes indiquant qu'un génocide a été commis dans les territoires occupés, et ordonné à l'occupant de prendre les mesures et les procédures conservatoires citées dans la décision avant de trancher cette affaire", a ajouté le même communiqué.

%

Selon l'Union, cette saisine émanant des recommandations d'une réunion tenue en Algérie intitulée "Justice au peuple palestinien", signées par l'Union Nationale des Ordres des Avocats Algériens, ainsi que par le Syndicat National des Avocats Algériens et les syndicats des avocats palestiniens, jordaniens, tunisiens et mauritaniens, vient "traduire et consacrer l'appel du Président de la République, ainsi que les recommandations de l'AG ordinaire de l'UNOA tenue à Oran".

L'Union Nationale des Ordres des Avocats Algériens, ainsi que l'ensemble des organismes signataires de la saisine constituent "un collectif international pour la poursuite en justice de l'entité sioniste pour les crimes de guerre commis à Ghaza", ajoute la même source qui invite tous les avocats, organismes et hommes épris de liberté dans le monde à "se joindre cette alliance internationale pour la poursuite des mis en cause, et concrétiser des sanctions à leur encontre en faisant triompher la justice internationale et l'Humanité tout entière".