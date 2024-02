Algérie: Coupe d'Algérie (32es de finale) - Les favoris au rendez-vous

ALGER — La hiérarchie a été une nouvelle fois respectée samedi, lors de la deuxième partie des 32es de finale de la Coupe d'Algérie (seniors/messieurs) de football, ayant vu la qualification de la plupart des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, dont certains ont ramené leur qualification de l'extérieur, comme ce fut le cas pour la JS Saoura et l'ES Mostaganem.

Les Bécharois, sociétaire de la Ligue 1 Mobilis l'ont assez facilement emporté (2-0) chez le CRB Bougtob, sociétaire de la Division Inter régions, au moment où l'ESM est allée chercher sa qualification chez le voisin SCM Oran, également pensionnaire de la Division Inter régions et qu'elle a assez facilement dominé (3-0).

Ce qui fut également le cas pour l'USM Khenchela, le MC Oran et l'US Biskra, les trois autres clubs de Ligue 1 Mobilis ayant joué ce samedi, et qui ont aisément validé leurs billets pour les 16es de finale, en dominant respectivement le WO Boufarik (L2/4-0), le CR Béni Thour (Inter régions/3-0) et l'ASB Bordj Ghedir (Régionale/3-0).

Autre club à avoir cartonné lors de cette deuxième journée des 32es de finale de la Coupe d'Algérie, le MO Constantine, ancien pensionnaire de l'élite, aujourd'hui en Ligue 2, et qui a assez facilement surclassé Bouhenni (Inter régions), sur le score de quatre buts à un.

A l'inverse, certains clubs ont éprouvé plus de difficultés pour se qualifier, car leurs adversaires s'étaient montrés très coriaces et n'ont que chèrement vendu leur peau. Ils ont d'ailleurs dû aller jusqu'aux prolongations, et même aux tirs au but pour passer en 16es de finale.

%

Allusion faite au MB Rouissat (Inter rég) et le CR Zaouia (Inter rég), qui sont allés au-delà du temps règlementaire pour venir à bout de Guir Abadla (L2) et le CRB Adrar (Inter rég), sur le même score d'un but à zéro.

De son côté, le duel WA Tlemcen - USM Blida, entre anciens pensionnaire de l'élite qui évoluent actuellement en Division Inter régions, a finalement tourné à l'avantage des Zianides, l'ayant difficilement emporté (1-0) contre le club de la Ville des Roses.

Pour sa part, le club algérois Hydra AC, sociétaire de la Division Régionale, a dû recourir à la séance de tirs au but pour se défaire de l'ES Ghozlane (L2), après une égalité parfaite (0-0) pendant plus de 120 minutes.

Enfin, dans les deux derniers matchs joués ce samedi, le CA Batna (L2) et l'IS Tighenif (Inter rég) l'ont emporté respectivement contre l'ES Bouakal (Inter rég / 2-0) et la JS En Biar (Inter rég / 2-1), gagnant ainsi le droit de poursuivre leur aventure dans l'épreuve populaire.

Un scénario quasi similaire à celui de vendredi, lors de la première partie de ces 32es de finale de la Coupe d'Algérie, et qui avait vu la qualification de la majorité des grands favoris, comme le MC Alger, le Paradou AC, l'ASO Chlef, l'ES Sétif, l'Olympique Akbou, l'AS Khroub, l'USM Annaba, le GC Mascara et l'ASM Oran.

Même le fait de jouer en déplacement n'avait pas trop handicapé ces formations huppées du championnat national, car plusieurs d'entre elles avaient ramené la qualification hors de leurs bases.

Les péripéties de ces 32es de finale de la Coupe d'Algérie se poursuivront dimanche (13h45), avec le déroulement de deux matchs, Boukhadra (Inter rég) - USM Alger (L1) et NC Magra (L1) - CS Constantine (L1).