Algérie: Attaf remet un message écrit du Président de la République au Président du Conseil présidentiel libyen

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf a été reçu, samedi à Tripoli, par le président du Conseil présidentiel libyen, M. Mohamed Younes El-Menfi, à qui il a remis un message écrit de son frère, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué du ministère.

La rencontre a été "une occasion de passer en revue l'état et les perspectives des relations algéro-libyennes, et de saluer les liens historiques, fraternels et de solidarité enracinées entre les deux pays et peuples frères", précise la même source.

Au terme de l'audience, "le président du Conseil présidentiel libyen a chargé le ministre Ahmed Attaf de transmettre ses salutations et son estime à Monsieur le Président de la République, ainsi que sa volonté de le rencontrer prochainement, dans l'espoir de poursuivre ensemble la coordination au mieux des intérêts et des aspirations des deux pays et peuples frères", conclut le communiqué.