Afrique: CAN 2023 - L'Afrique du Sud écarte le Cap-Vert et rejoint le Nigeria en demi-finale

L'Afrique du Sud se qualifie pour les demi-finales de la CAN 2023. Les Bafana Bafana y sont parvenus ce samedi soir en battant le Cap-Vert dans les séances de tirs au but (1-2). A l'issue du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur le score de 0-0.

La première mi-temps a été équilibrée entre les deux équipes qui, apparemment, se craignaient beaucoup. Et les premières occasions nettes seront sud-africaines.

Servi en retrait plein axe à 25 mètres des cages par Thapelo Morena à la 10e minute, Teboho Mokoena arme un tir puissant vers le but cap-verdien, mais la frappe est captée par Vózinha. Quatre minutes plus tard, le même Mokoena récupère le ballon, remonte le terrain et transmet dans l'axe devant la surface pour Themba Zwane. Le tir de ce dernier passe à gauche des buts de Vózinha.

Le Cap-Vert attendra la 36e minute pour s'offrir sa première grosse occasion. Sur la droite, Ryan Mendes déborde et centre au premier poteau pour Jamiro Monteiro mais Gomolemo Kekana repousse. Kenny Rocha Santos suit et sa lourde frappe est repoussée par Gomolemo Kekana. A la 40e minute, c'est au tour de Ryan Mendes de semer le doute dans le défense adverse. Lancé sur la gauche, João Paulo centre fort en retrait. S'en suit un cafouillage qui débouche au tir de Mendes qui est de nouveau contré. Aucun but ne sera marqué en première période, mais les deux formations se sont rendues coup pour coup.

La seconde période ne sera pas plus intéressante que la première. Et c'est le Cap-Vert qui aura les premières occasion. A la 56e minute, sur un joli ballon glissé sur la gauche par João Paulo, Garry Rodrigues rentre dans la surface et arme un tir vers la gauche du but. Ronwen Williams s'interpose. A la 78e minute, héritant d'un centre sur la gauche de Kenny Rocha Santos, Jovane Cabral arme une reprise de volée au point de penalty qui passe juste au-dessus du but de Ronwen Williams.

Alors qu'on s'acheminait vers la fin du match, le Cap-Vert manque d'ouvrir le score dans le temps additionnel (90+2). Sur un sublime ballon dans le dos de la défense sud-africaine de Logan Costa pour Gilson Benchimol, ce dernier se présente seul à l'entrée de la surface et arme un tir que Ronwen Williams repousse sur la barre transversale. 0-0, score à la fin du temps réglementaire.

L'Afrique du Sud va commencer très fort les prolongations. A la 92e minute, sur un piqué de Teboho Mokoena vers la droite de la surface, Evidence Makgopa remise en retrait pour Mihlali Mayambela qui frappe à bout portant. Sorti rapidement, Vózinha repousse. Mais ce n'est pas fini. Sur un centre fort sur la gauche d'Aubrey Modiba vers le second poteau, Evidence Makgopa surgit et place une tête. Vózinha repousse au dessus de son but. Le Cap-Vert a eu très chaud, mais va répondre à la 95e minute. Bien servi sur la droite de la surface, Gilson Benchimol se met en position de tir et arme une frappe croisée qui passe à gauche de la cage de Ronwen Williams. Deux minutes après, Bebé est trouvé sur la droite par Kenny Rocha Santos et arme une frappe forte qui termine dans le petit filet droit de Ronwen Williams. Par la suite, sur une bonne ouverture en profondeur vers l'entrée de la surface sud-africaine, Gilson Benchimol contrôle et arme un tir croisé. Gêné par Aubrey Modiba, il frappe à gauche du cadre. Les prolongations se terminent sans qu'aucune des deux équipes ne réussisse à prendre l'ascendance sur son prochain. Et à l'issue des tirs au but, c'est l'Afrique du Sud qui l'emporte et jouera contre le Nigeria en demi-finale.

Feuille de match

Samedi 03 février, 20h GMT

Stade : Stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro

Arbitre : Jean-Jacques Ndala Ngambo (Congo)

Cap-Vert vs Afrique du Sud : 0-0 (1-2, Tab)

Avertissements : Ryan Mendes (27e)

Les équipes :

Cap-Vert:

Josimar Dias Vozinha (GK), Steven Moreira, Roberto Carlos Lopes, Logan Costa, Kevin Lenini Pina (Patrick Andrade, 65e), Joao Paulo Fernandes, Kenny Rocha Santos (Bryan Teixeira, 118e), Jamiro Monteiro(Laros Duarte, 87e), Garry Mendes Rodrigues (Bébé, 72e), Ryan Mendes (Willy Semedo, 65e), Jovane Cabral (Gilson Benchimol, 87e)

Sélectionneur : Bubista

Afrique du Sud :

Ronwen Williams (GK) (C), Khuliso Mudau (M. Mobbie, 103e), Grant Kekana, Mothobi Mvala, Aubrey Modiba, Thapelo Morena (T. Maseko, 63e), Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole, Themba Zwane (J. Adams, 91e), Percy Tau (M. Mayambela, 85e), Evidence Makgopa (Z. Lepasa, 103e)

Sélectionneur : Hugo Broos