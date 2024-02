Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 04 Février 2024

Côte d’Ivoire : ¼ de finales Can 2023- Alassane Ouattara félicite les Eléphants après la victoire contre Les Aigles du Mali

« Félicitations pour cette brillante victoire » « Félicitations chers Éléphants pour cette brillante victoire. Bravo pour votre engagement et votre courage qui ont fait vibrer toute la Nation. Rendez-vous en demi-finales! » Tels sont les encouragements du Président de la République de Côte d'Ivoire après la victoire 2 à 1 face au Mali, ce samedi 3 février 2024, dans le match des 1/4 de finale comptant pour la qualification en 1/2 finale de la Can 2023. (Source : fratmat.info)

Gabon : Justice et loi - Pascaline Bongo écope de 3 ans de prison

Le procureur français a requis trois ans de prison, dont un an ferme et 150 000 euros (plus 100.000.000 de Francs CFA) d’amende contre Pascaline Bongo, rapporte Radio France Internationale (Rfi).Pascaline Bongo, l’ancienne ministre gabonaise est poursuivie devant la justice française pour corruption passive d’agents étrangers. Elle est accusée d’avoir, en échange de 8 millions d’euros, usé de son influence pour aider la société française Egis à décrocher des marchés publics.Après quatre jours de procès, les réquisitions du ministère public ont fait l’effet d’une douche froide. «Contrat fictif». «Dissimulation». «Atteinte à l’ordre public économique» : le procureur a dénoncé ce qu’il appelle un «pacte de corruption» entre Pascaline Bongo et Egis Route. «Elle a utilisé sa qualité pour monnayer ses pouvoirs. Elle a manqué à ses devoirs d’intégrité et de probité attachés à sa fonction», a déclaré le procureur. Tous les avocats de la défense ont plaidé la relaxe. L’affaire est désormais entre les mains de la juge qui rendra sa décision le 22 avril prochain. (Source :Rfi)

Somalie : Maintien de la paix - L’Ua s’engage à achever le retrait de ses troupes en 2024

La délégation de l’Union africaine (Ua) a achevé vendredi une visite de travail de cinq jours en Somalie, réaffirmant son engagement au retrait de ses troupes dans le pays d’ici la fin 2024, a-t-on appris de l’agence presse chinoise.« Nous restons déterminés à garantir, en premier lieu, que nous respectons les délais du retrait. Bien sûr, nous avons eu deux prolongations au cours des deux derniers retraits », a déclaré Alhaji Sarjoh Bah, le chef de la délégation dans un communiqué publié à Mogadiscio, la capitale de la Somalie. « Ainsi, sauf cas de force majeure, nous restons déterminés et déterminés à garantir que d’ici le 31 décembre 2024, nous aurons achevé le retrait. », a-t-il ajouté. La délégation dirigée par Alhaji Sarjoh Bah, directeur de la gestion des conflits au sein du Département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l’UA, a déclaré que l’UA veillerait à ce qu’il n’y ait pas de vide sécuritaire en Somalie alors que commencent les préparatifs pour la phase trois du retrait de 4 000 soldats supplémentaires. (Source :Acp)

Rca : Lutte contre l’insécurité - Les Faca et leurs alliés russes ont mis en déroute des bandits à Vakaga

Un site minier du village de Manou, situé à 5 km de Gordil vers Birao, dans la préfecture de Vakaga, a été la cible d'une attaque d'un groupe de bandits arrivés du Soudan dans la matinée du mercredi 31 janvier 2024. Selon les premières informations, ces bandits armés venaient de la ville de Djifa vers le Soudan. Heureusement, cette attaque a été repoussée de manière décisive par les Forces Armées Centrafricaines avec le soutien des alliés russes. Le bilan est le suivant : quatre morts, dont trois du côté des bandits et un du côté des Faca, un blessé et deux assaillants capturés par les Faca. Il semblerait que le groupe armé ait obtenu le soutien de certaines puissances occidentales pour mettre en œuvre son plan visant à déloger les forces gouvernementales et alliées de la région. Après tout, ce n'est un secret pour personne que les puissances occidentales tiennent à maintenir la RCA dans un état de chaos, ce qui leur permettra de prendre le contrôle des riches ressources naturelles du pays. Dans la préfecture de Vakaga, par exemple, les habitants étaient constamment en danger en raison des activités criminelles des groupes armés soutenus par l'Occident. Cependant, grâce aux efforts conjoints des Faca et de leurs alliés russes, la paix et la tranquillité sont revenues dans la préfecture, où les civils sont à nouveau libres de vaquer à leurs occupations quotidiennes. (Source : Journal du Tchad)

Togo : Umoa-Titres - Le pays lève 30 milliards Fcfa

Le Togo a bouclé vendredi 02 février une nouvelle opération sur le marché financier régional. Le trésor public a retenu 30,5 milliards Fcfa via une émission simultanée de Bons (Bat) et d’Obligations Assimilables du Trésor (Oat).Mais en tout, les soumissions, recueillies auprès de 24 investisseurs ouest-africains, font environ 32 milliards Fcfa, soit un taux de couverture de 101%.Selon le compte-rendu de l’agence sous-régionale, 26,51 milliards Fcfa ont été collectés via des Bat stipulés sur la maturité de 1 an et aux taux d’intérêt multiples et 4,029 milliards Fcfa levés sur les Oat au taux d’intérêt annuel de 6,4%, émises sur 5 ans. Cette nouvelle levée, destinée à assurer la couverture des besoins du budget de l’État qui s’équilibre à 2179 milliards FCFA, porte à 82 milliards Fcfa le total de fonds mobilisés depuis le début de l’année. (Source : alome.com)

Sénégal : Gouvernance- Le président Macky Sall annonce le report de l’élection présidentielle initialement fixée au 25 février 2024

L’élection présidentielle du 25 février 2024 est officiellement reportée. L’annonce a été faite, ce samedi 3 février 2024, par le président de la République Macky Sall, à quelques heures du démarrage officiel de la campagne électorale, dans un message solennel. Dans un discours à la Nation, le président de la République a annoncé avoir abrogé le décret portant convocation du corps électoral, décret qui avait été pris au mois de novembre 2023.Pour justifier la décision du report de l’élection présidentielle, le président de la République Macky Sall évoque la Commission d’enquête parlementaire mise sur pied par l’Assemblée nationale sur saisine du Parti démocratique sénégalais, après l’invalidation de la candidature de Karim Wade. Face à ces difficultés, Macky Sall souligne le besoin de remettre de lever les blocages et d’aboutir à des élections apaisées, inclusives et transparentes. ( Source :adakar.com)

Burkina Faso : Centrale solaire de Zina - L’Ifc étudie la possibilité d’investir 10 milliards Fcfa

La société énergétique émiratie Amea Power est en pourparlers avec l'International Finance Corporation (Ifc) pour obtenir un financement nécessaire à la mise en place d'une centrale solaire de 26,6 Mw à Zina, un village situé à 185 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. L'électricité produite par cette centrale sera vendue à Sonabel, la société publique en charge de la distribution de l'électricité au Burkina, dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité de 25 ans. La centrale de Zina sera connectée au réseau national via une ligne de transport de 7,8 kilomètres, apprend-on. Dans le cadre de ce projet, dont la mise en œuvre est annoncée depuis 2014, Ouagadougou a accordé à Amea Power, une concession de 70 hectares pour implanter la centrale et de 11 ha pour construire la ligne de transport. (Source : aouaga.com)

Niger : Limitations de voyage des passagers ayant la double nationalité - Air Burkina dément formellement

Dans une récente déclaration, la compagnie aérienne Air Burkina a catégoriquement démenti la publication d’une note indiquant des restrictions d’admission pour les passagers ayant la double nationalité française et nigérienne ou malienne sur les territoires du Niger et du Mali.« Ce communiqué n’émane pas d’Air Burkina, et la compagnie ne peut en aucun cas être tenue responsable des conséquences éventuelles qui pourraient en découler », a affirmé la compagnie dans un communiqué officiel. Air Burkina a tenu à rappeler au public que ses canaux de communication officiels sont Facebook, X et LinkedIn, soulignant ainsi que toute information importante ou annonce officielle serait relayée uniquement par ces moyens. (Source : aniamey.com)