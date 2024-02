Maroc: Appel à candidatures pour 'Visa for Music 2024'

Rabat — Les organisateurs du premier festival et marché professionnel des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient "Visa For Music 2024" ont annoncé le lancement de l'appel à candidatures pour la 11ème édition de cet évènement, prévue du 20 au 23 novembre 2024 à Rabat.

La date limite de soumission des dossiers de candidature est fixée au 18 mars 2024, les artistes souhaitant participer à cette édition doivent envoyer leurs candidatures via le site électronique du festival www.visaformusic.com, précisent les organisateurs dans un communiqué.

Cette année, une quarantaine d'artistes/groupes du monde seront sélectionnés par un jury composé de professionnels de la culture et du secteur de la musique. Cet appel est adressé aux artistes/groupes, de tous les styles musicaux, valorisant les musiques du monde entier.

"Cette édition sera exceptionnelle et cet événement continuera d'être un catalyseur essentiel pour la promotion de la diversité musicale et le renforcement des liens au sein de l'industrie mondiale de la musique", souligne le communiqué.

Premier marché international de la musique enraciné en Afrique depuis 2014, ce festival est dédié à la promotion de la diversité musicale mondiale, avec un accent particulier sur l'Afrique et le Moyen-Orient, constituant ainsi une plateforme cruciale pour les artistes, les professionnels de la musique et les acteurs de l'industrie, et offrant un espace propice à la réunion, à l'échange d'idées et à la création de collaborations fructueuses.

Visa For Music vise à soutenir et mettre en lumière la richesse et la créativité de la scène musicale mondiale, regroupant plusieurs catégories de genres, notamment : Global folk et fusion, musiques actuelles et urbaines, et musique électronique.