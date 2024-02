Nigeria: Ouverture de la 4-ème Biennale de Lagos, la RAM transporteur officiel

Lagos — La cérémonie d'ouverture de la 4-ème édition de la Biennale de Lagos s'est déroulée, samedi à la place historique Tafawa Balewa, avec le partenariat de Royal Air Maroc (RAM) en tant que transporteur aérien officiel des trois prochaines éditions de cet évènement culturel et artistique par excellence.

Les portes de la Biennale de Lagos, qui a été fondée en 2017 en tant que plateforme d'art contemporain, de design et d'architecture, sont ouvertes au public du 3 au 10 février pour découvrir le riche patrimoine culturel de Lagos, en particulier, et du Nigeria, en général.

A cet égard, le partenariat de la RAM s'assigne notamment pour objectifs l'accompagnement et le soutien au rayonnement régional et international de la scène culturelle et artistique du Nigeria ainsi que des talents créatifs et innovants dont abonde ce pays à la diversité culturelle, linguistique et ethnique importante et imposante.

Le partenariat vise également à accompagner un projet à grande portée qui célèbre et promeut l'art et les cultures africains, d'autant plus qu'il prend place à Lagos, un point névralgique géopolitique international et un centre international d'expression artistique.

Il s'agit aussi d'un rassemblement de personnes intéressées par les infrastructures culturelles qui renforcent les capacités et les alliances à travers l'Afrique et ailleurs.

La collaboration avec la Biennale de Lagos incarne en effet toute la philosophie de RAM, en tant que compagnie profondément africaine, et que résume son slogan "Dream Africa. Meet Morocco".

En reliant l'Afrique au monde, la RAM entend aussi faire rayonner la richesse culturelle infinie du continent et ses talents qui sont de plus en plus reconnus dans le monde entier.

A cet occasion, les organisateurs de cette activité se sont félicités du partenariat avec la RAM, tout en exprimant leurs remerciements à la compagnie aérienne marocaine notamment pour avoir assuré le déplacement des artistes participant à cette manifestation à travers le monde.

Ils ont également mis en avant leur volonté et détermination à continuer et à mener à bien ce partenariat durant les trois prochaines éditions de la biennale.

Tenue sous le thème "REFUGE", la Biennale de Lagos 2024 accueille plus de 80 artistes de plus de 30 pays venus exposer leurs oeuvres et leurs travaux dans divers styles et formes artistiques.

Ils vont aussi s'attarder sur l'histoire et les significations du site de l'exposition, la place Tafawa Balewa, qui a servi de point de rencontre pour des événements sociaux, politiques et culturels d'envergure, ainsi que sur une panoplie d'autres sujets.