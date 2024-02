Maroc: Robotique - Benguérir à l'heure de la compétition 'First Lego League' dédiée à la promotion de l'innovation scientifique et technologique

Benguérir — La Compétition de la Robotique "First Lego League", un événement dédié à la promotion de l'innovation scientifique et technologique chez les enfants et les jeunes, a été organisée, samedi à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguérir, avec la participation de 35 équipes composées d'enfants âgés entre 9 et 16 ans, issues des différentes régions du Royaume.

Organisée par l'Association "LOOP For Science & Technology" en partenariat avec l'UM6P, l'édition de cette année, intitulée "Master Piece", a incité les participants à repousser les limites de la créativité en imaginant des façons innovantes de partager leurs hobbies.

Les équipes participantes ont été en lice pour relever des défis passionnants, à travers des projets associant créativité artistique et ingéniosité technique, incarnés par des robots précisément programmés qui effectuaient des tâches complexes.

En associant l'art et la technologie, les jeunes esprits brillants ont eu l'opportunité de concevoir des solutions originales qui transcendent les frontières entre les disciplines.

L'UM6P s'est ainsi transformée, le temps de cette compétition, en un véritable terrain de jeu pour la créativité et l'ingéniosité où, les équipes rivalisent dans des défis passionnants.

Chaque équipe participante a cherché à développer des idées novatrices pour promouvoir le partage de ses passions avec le monde qui l'entoure.

Les projets présentés lors du tournoi reflètent la diversité des talents des jeunes participants, démontrant comment l'art et la technologie peuvent se conjuguer pour créer des oeuvres exceptionnelles.

Dans une déclaration à la MAP, le secrétaire général de l'Association "LOOP For Science & Technology", Saâd Zabari, a expliqué que ce concours vise à permettre aux participants de présenter des robots qu'ils avaient fabriqués au cours des derniers mois, relevant que ces oeuvres innovantes qui incarnent l'alliance idéale entre la créativité artistique et le savoir-faire technique, ont été développées dans le cadre du projet innovant "MasterPiece", qui est la thématique retenue pour le Concours cette année.

Et de faire savoir que la "First Lego League-Maroc" est le résultat d'un partenariat entre la Fondation américaine "First", opérant dans le domaine du développement de programmes scientifiques et technologiques pour les enfants et les étudiants, et la Fondation "LEGO Education", relevant du prestigieux groupe LEGO, soulignant que l'objectif de ce partenariat est d'inciter les enfants et les jeunes à développer leurs compétences et à renforcer leur lien avec la science, la technologie, tout en promouvant leur capacité à innover.

A l'issue de ces compétitions, marquées par la participation d'une équipe du Burkina Faso, des médailles de mérite ont été remises aux équipes participantes, outre des boucliers commémoratifs au profit des équipes les plus remarquables, symbolisant par leur forme et leur design, la nature et le contenu de cette compétition, qui encourage l'innovation scientifique et technologique chez les enfants et les jeunes.

Créée en 2018, l'Association "LOOP For Science & Technology" a pour vocation de contribuer activement à l'initiation, la consolidation et le développement de la culture des STEAM (Science, technologie, Ingénierie, Arts et Mathématiques) en général, et chez les enfants en particulier.

L'association LOOP For Science & Technology est chargée depuis 2018 de la coordination et l'organisation des événements FIRST LEGO League au Maroc.