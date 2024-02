Maroc: Le gouvernement oeuvre à consolider les fondements de l'Etat social, tel que voulu par SM le Roi (M. Akhannouch)

Dakhla — Le gouvernement oeuvre à consolider les fondements de l'Etat social, tel que voulu par SM le Roi Mohammed VI, a souligné, samedi à Dakhla, le président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

Le gouvernement se penche, conformément aux Hautes Directives Royales, sur la mise en oeuvre d'une série de projets et programmes sociaux, dont l'aide social directe, la protection sociale, le régime d'assurance maladie obligatoire (AMO) et le soutien au logement, a précisé M. Akhannouch, lors d'une rencontre de communication organisée en marge du forum régional des élus du RNI à Dakhla-Oued Eddahab, placé sous le thème "La voie du développement".

Il a expliqué, dans ce sillage, que l'exécutif s'est engagé à mettre en oeuvre ces programmes sociaux ayant permis à plus de 11,5 millions de personnes de bénéficier du régime "AMO Tadamon" et à 2,5 millions de familles en situation de vulnérabilité d'un soutien financier de 500 à 1.200 dirhams par mois, dans le cadre du programme de l'appui social direct, selon des critères déterminés à cet effet.

Le gouvernement, a-t-il enchaîné, poursuit ses efforts visant à soutenir et à mettre en oeuvre des chantiers et programmes de développement, en dépit des problématiques au niveau local et international marquées par des années de sécheresse successives et des répercussions du séisme du 8 septembre dernier et de la pandémie de Covid-19, soulignant que "l'exécutif a fait preuve de résilience face à ces problématiques en continuant sur la voie de la mise en oeuvre de son programme".

%

Rappelant les projets les plus importants s'inscrivant dans le cadre du modèle de développement des provinces du Sud du Royaume, lancé par SM le Roi Mohammed VI avec un budget s'élevant à 77 milliards de dirhams (MMDH), M. Akhannouch a mis l'accent sur une série de projets structurants achevés ou en cours de réalisation dans la région, citant à cet égard la voie express Tiznit-Dakhla et le port Dakhla Atlantique, en plus des projets programmés notamment l'hôpital universitaire privé à Dakhla.

Dans le secteur agricole, M. Akhannouch s'est attardé sur le lancement des travaux du projet de dessalement de l'eau de mer pour irriguer 5.000 hectares, qui sera opérationnel au cours de 2025, ce qui contribuera de manière significative au renforcement des capacités agricoles de la région en matière de production et d'exportation et à la création des opportunités d'emplois.

Dans ce contexte, il a souligné que le port Dakhla atlantique, dont la réalisation nécessite un montant global s'élevant à 12 MMDH, constitue un levier pour le développement de la région et le renforcement de son ouverture sur toutes les régions du monde, d'autant plus qu'il est considéré comme étant un pilier essentiel pour mettre en oeuvre l'Initiative internationale de SM le Roi Mohammed VI pour favoriser l'accès des pays du Sahel à l'Océan Atlantique.

Sur le plan organisationnel du parti, M. Akhannouch a relevé que la tenue des forums régionaux du RNI, lancés en février 2023 à Tanger et clôturés en février 2024 à Dakhla, constitue une occasion idoine pour les élus du parti de la colombe pour présenter leurs initiatives et émettre leurs propositions susceptibles de relever les défis et enjeux au niveau régional.

A cette occasion, il a appelé les élus du parti de la région Dakhla-Oued Eddahab à être à l'écoute des doléances des citoyens et à répondre à leurs aspirations et attentes, en s'attelant à trouver des solutions dans l'immédiat.

Ce forum régional, auquel ont pris part plusieurs membres du bureau politique, militants et élus du parti, a été marqué par des ateliers portant sur l'importance de l'organisation de ces rencontres régionales qui représentent un mécanisme idéal de communication entre les élus locaux et régionaux du parti de la colombe.