Ile Maurice: Volley-ball - Un nouveau challenge pour Kevin Larose

A 35 ans, Kevin Larose a décidé de se lancer à la découverte d'un championnat étranger. L'attaquant rodriguais vient, en effet, de rejoindre le Volley-ball Club de Saint-Leu. Ce transfert, le nouvel entraîneur du club, Fabrice Laroque, le souhaitait ardemment.

Kevin Larose a posé ses valises à l'île soeur la semaine dernière et sans avoir eu de séance d'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers au préalable, a disputé son premier match. Avec à l'arrivée un succès sans anicroche, face à l'ALN Bras Panon, 25-8, 25-9 et 25-7.

«Cela fait quelques temps que certaines équipes réunionnaises me contactaient. Fin 2019, le Tampon Gecko Volley voulait me recruter mais cela ne s'est pas fait en raison de la pandémie de covid-19. Mais l'entraîneur, Fabrice Laroque, et moi nous sommes restés en contact. Et quand il a rejoint St Leu, nous avons de nouveau parlé. Nous avons négocié et le transfert s'est concrétisé», résume Kevin Larose.

Celui qui est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'océan Indien avoue «qu'à un moment donné, il faut sortir de sa zone de confort.»

Il faut dire que le fait que Kevin Larose connaisse de longue date Fabrice Laroque a pesé dans la balance. «J'ai affronté Fabrice quand il était joueur à St Leu et que moi j'évoluais à Camp Ithier VBC en Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Je le connais donc depuis longtemps», lâche-t-il.

Kevin avoue que c'est avec un pincement au coeur qu'il a quitté son île natale. «C'est toujours difficile de quitter son pays, sa famille, ses amis mais il faut faire des choix. Il est aussi vrai de dire que les dirigeants de mon club à Rodrigues, Olympique Montagne Goyaves, sont tristes de me voir partir mais en même temps, ils sont heureux de me voir relever un nouveau challenge. Je les remercie pour ce qu'ils ont fait pour moi», déclare celui qui a porté le maillot de la sélection mauricienne pour la première fois en 2009.

Il apprécie l'accueil qui lui est réservé. «Je m'intègre. L'atmosphère est très familiale. Lors de ce premier match (contre Bras Panon), les coéquipiers ont été très solidaires avec moi. C'était pas trop mal pour un début même s'il faudra encore travailler la relation passeur/attaquant», a-t-il confié après sa première sortie sous ses nouvelles couleurs.

Fabrice Laroque s'est lancé un nouveau défi en acceptant la proposition d'entraîner le VBC Saint-Leu ou il a passé une quinzaine d'années en tant que joueur. Il indique que cela fait quatre ans qu'il souhaite faire venir Kevin Larose à La Réunion. Au départ, c'était pour jouer au Tampon Gecko Volley avec lequel il est double tenant du Championnat des clubs de la zone 7. La Covid a fait capoter l'affaire mais l'année dernière, au mois de mai, le technicien dit avoir relancé le pointu.

«A Saint-Leu, mon objectif est de construire une belle équipe en deux ans. J'ai dit aux dirigeants que la priorité était de mettre en place une belle équipe dirigeante et ensuite faire venir des top joueurs qui aideront les jeunes du club à progresser», détaille le coach.

«Après l'élimination de la sélection mauricienne aux 11es Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar en septembre, j'ai de nouveau parlé à Kevin. Il fallait lui donner des garanties pour pouvoir se mettre d'accord. Je lui ai donné le temps de réfléchir. Et il avait été convenu qu'il nous rejoigne fin novembre mais il y a eu des obstacles administratifs et ce n'est que mercredi dernier (24 janvier) qu'il est arrivé. On est très content de l'avoir avec nous et je dois remercier la mairie, les sponsors et les dirigeants dont mon président, Daniel Crescence, qui ont mis les moyens à disposition pour rendre possible sa venue. Il sera là jusqu'à la fin de la saison en juin et prendra une décision pour son avenir par la suite mais nous souhaiterions qu'il reste au moins deux ans. Il est très content d'être avec nous. Les coéquipiers l'ont bien accueilli. Ils l'attendaient depuis tellement longtemps. On veut construire avec Kevin et pas autour de lui parce que je crois dans la force du collectif», ajoute notre interlocuteur.

Kevin Larose aura l'occasion de se mettre dans le rythme dans les prochains jours avec les matches prévus contre les deux cadors du championnat réunionnais, le Tampon Gecko Volley et ensuite le champion du Saint-Denis Olympique VB. Bénéfique avant de mettre le cap avec la formation saint-leusienne pour le CCZ7 à Madagascar prévu du 24 février au 2 mars 2024.

«Notre équipe est en reconstruction et essentiellement composée de jeunes. Le CCZ7 à Madagascar sera une bonne expérience et je serai satisfait si on atteint les quarts de finale. Ce qui viendrait après ne serait que du bonus», observe Fabrice Laroque. C'est au retour du tournoi indianocéanique que les choses sérieuses vont débuter en Régionale 1 réunionnaise avec les play-offs. Le VBC Saint-Leu tentera de titiller quelque peu le Saint-Denis Olympique VB et le Tampon Gecko qui dominent la ligue locale depuis une décennie maintenant.