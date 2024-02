Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 05 Février 2024

Sénégal : Report de la présidentielle- La Ligue des Imams et Prédicateurs met en garde Macky Salll

La situation socio-politique qui prévaut au Sénégal suscite des réactions dont celle de La Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS) Dans une déclaration dont Fraternité a eu copie cette organisation indique : « Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS) suit avec beaucoup d’inquiétude la situation nationale avec cette déclaration malheureuse du Chef de l’Etat qui a bouleversé le processus électoral et rompu avec la tradition démocratique que connaissait notre pays.. (Source : fraternité)

Namibie: Deuil - Le Président Hage Geingob est décédé ce 4 février 2024

Le président namibien Hage Geingob est décédé dimanche 4 février 2024 alors qu'il recevait des soins médicaux, a annoncé son bureau et rapporté notamment par le media américain, AssociatedPress sur sa page X (Twitter). Dans un message publié sur ladite plateforme de médias sociaux, la présidence namibienne a déclaré que l'équipe médicale de Geingob à l'hôpital Lady Pohamba avait fait de son mieux pour l'aider, mais que Geingob est décédé avec sa femme, Monica Geingos, et ses enfants à ses côtés. Geingob suivait un traitement contre un cancer. L'homme de 82 ans a subi une coloscopie et une gastroscopie le 8 janvier, suivies d'une biopsie, a indiqué son bureau le mois dernier. ( Source : Ap)

%

Burkina Faso : Monnaie/Fcfa - « Le Burkina reste membre de l’UMOA », ministre de l’Economie

Le ministre burkinabè en charge de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo, a affirmé dimanche, que son pays reste membre de l’Umoa tant qu’elle ne s’écarte pas de ses idéaux de départ comme la Cédéao. « Les raisons qui nous ont poussé à sortir de la Cédéao, ont été clairement exprimées, c’est le fait que la Cédéao s’est véritablement écartée des idéaux de ses pères fondateurs », a affirmé Aboubakar Nacanabo. Avant que : « Nous avons également constaté que la Cédéao est par moment manipulée par des puissances étrangères. Nous estimons que cette façon de fonctionner, ne correspond pas à ce que nous avons comme vision » ( Source : Aib)

Côte d’Ivoire : Coopération - Léon Kacou Adom reçu au Quai d’Orsay

Le ministre des Affaires étrangères, de l’intégration africaine et des Ivoiriens de l’extérieur, Léon Kacou Adom, en visite de travail à Paris en France, a été reçu en audience le 1er février 2024, au Quai d’Orsay par son homologue français, Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ils ont évoqué au cours de leur entretien plusieurs sujets de coopération bilatérale et multilatérale. Les deux ministres se sont félicités des relations excellentes d’amitié et de coopération qui unissent la Côte d’Ivoire et la France. (Source : Fratmat.info)

Rdc : Nord-Kivu- 33 présumés criminels présentés à la population de Goma

33 présumés criminels ont été présentés à la population de Goma au Nord-Kivu dans l’est de la République démocratique du Congo par la Police nationale congolaise (Pnc), a appris samedi l’ACP de source policière.« Nous avons présenté 33 présumés criminels arrêtés par la police lors de ma première parade tenue à Goma au Nord-Kivu », a déclaré le général Eddy Mukuna, commissaire supérieur provincial de la Pnc devant plus de 650 agents de la police. (Source :Acp)

Guinée: Lutte contre l’insécurité à Kolaboui – Les autorités veulent démolir les maquis

Les conducteurs de taxis motos de la commune rurale de Kolaboui, dans la préfecture de Boké, travaillent dans des conditions difficiles et risquées. En raison des attaques à mains armées dont ils sont souvent victimes, beaucoup d’entre eux travaillent la peur au ventre. Des cas de morts et de blessés y ont déjà été enregistrés, suscitant la stupeur dans cet endroit jadis tranquille. Cette situation indigne plus d’un et c’est pour freiner le mal que les autorités communales et sous-préfectorales ont convoqué une réunion avec les 16 districts relevant de la commune rurale. Il a été décidé de débarrasser la localité des bars, considérés comme des nids de malfaiteurs, a appris l’envoyé spécial de Guineematin.com à Kolaboui (Boké), qui a assisté à cette rencontre.( Source : La Guinée profonde)

Bénin : Révision de la Constitution - 16 OSC donnent un avis non favorable

Des organisations de la société civile (OSC) se sont prononcées sur l’option de réviser la Constitution pour régler le problème du parrainage au profit de la présidentielle prévue pour 2026 au Bénin. Elles l’ont fait savoir dans un message adressé au président de l’Assemblée nationale 16 janvier 2024.16 Organisations de la société civile, constituées en Organisations de suivi du Parlement (OSP), ont donné avis non favorable à une révision de la Constitution pour régler le problème de parrainage. Il s’agit de : Social Watch Bénin (SWB), Centre de Développement Economique Local (CDEL), Réseau des Journalistes Accrédités au Parlement (ReJAP), Women in Law and Development in Africa (WILDAF Bénin), Réseau pour l’Intégration des Femmes des Organisations Non Gouvernementales et Associations Africaines (RIFONGA Bénin), Association de Lutte Contre le Racisme l’Ethnocentrisme et le Régionalisme (ALCRER) entre autres. Elles estiment qu’il n’est pas nécessaire de réviser la Constitution avant de régler le problème relatif au parrainage. (Source : fraternité)