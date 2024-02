Tunisie: Aujourd'hui, Second tour des élections locales Aux urnes, citoyens !

Le second tour des élections locales se tiendra aujourd'hui 4 février. Au total, 1.558 candidats sont en lice pour ces élections qui devraient parachever la composition du Conseil régional et territorial.

Le second tour des élections des membres des conseils locaux dont le premier tour a eu lieu le 24 décembre dernier se déroulera aujourd'hui dans 2037 bureaux de vote et concernera 779 circonscriptions. Les résultats préliminaires de ce deuxième tour devraient être annoncés au plus tard le mercredi 7 février 2024, avec la publication des résultats finaux après l'examen et la résolution des recours.

Ce deuxième tour concerne 1.558 candidats au statut de membres à 224 conseils locaux et concernent également 4 millions 181 mille 871 électeurs. La campagne électorale s'est achevée vendredi 2 février 2024 à minuit, pour laisser place à la période de silence électoral hier et au scrutin fixé à aujourd'hui, dimanche 4 février.

La campagne des candidats au second tour des élections locales s'est déroulée dans les différents gouvernorats et régions du pays, avec au programme notamment des rencontres avec les citoyens et des meetings dans les arrondissements concernés.

Les candidats ont mis en avant les changements et évolutions qu'ils comptent apporter dans plusieurs domaines économiques et sociaux de proximité dans leurs régions respectives.

L'objectif du scrutin est d'asseoir le nouveau système politique mis en place par la Constitution d'août 2022 qui institue un Parlement composé de deux Chambres, à savoir l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts. Ce dispositif est jugé essentiel pour faire parvenir les décisions et les souhaits émis en région jusqu'au pouvoir central.

Selon le chapitre consacré à la fonction législative de la loi fondamentale de 2022, le Conseil national des régions et des districts aura pour fonction d'examiner le projet de budget de l'État ainsi que les plans de développement régionaux et nationaux, qu'il devra approuver au même titre que la Chambre basse, l'ARP. Il exercera également un pouvoir de contrôle et de recevabilité (les autorités concernées devront rendre compte du travail accompli) concernant la mise en oeuvre du budget et des plans de développement.