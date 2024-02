Ile Maurice: «Le chauffeur du camion qui a roulé sur mon petit-fils n'a pas de coeur»

Brandon Arnapen, 20 ans, ne savait pas qu'une sortie jeudi pour rejoindre des amis à Blue-Bay allait tourner au cauchemar pour lui sur la route. Il se trouve à l'hôpital de Rose-Belle entre la vie et la mort après avoir été victime d'un accident grave à Gros-Billot, New-Grove. Sa motocyclette qui roulait sur l'autoroute aurait dérapé et il a été projeté sur l'asphalte. Au même moment, un camion d'une compagnie de distribution d'essence en route vers le Sud au niveau de Landscope Mauritius lui aurait roulé dessus sans s'arrêter.

Le jeune homme a été conduit à l'hôpital de Rose-Belle où il est placé sous respiration artificielle à l'unité des soins intensifs après une intervention chirurgicale qui lui aura valu l'amputation des deux pieds. Son état de santé inspire de vives inquiétudes. La police de Rose-Belle a pu retracer deux camions qui se trouvaient dans un dépôt à Roche-Bois. Les chauffeurs ont passé un alcootest qui s'est avéré négatif.

Nous nous sommes entretenus avec son grand-père, qui explique que son petit-fils se trouve entre la vie et la mort. «Sa copine et sa famille le soutiennent, ils sont à l'hôpital à son chevet. Nous sommes patients et nous demandons à Dieu de lui redonner la santé car il est encore jeune.» Il est révolté à l'idée que son petit-fils n'ait pas été pris en charge par le chauffeur du camion. «Il aurait pu arrêter pour lui prodiguer les premiers soins mais il n'a pas d'humanisme en lui. Il s'est sauvé préférant laisser mon petit-fils sur l'asphalte se tordre de douleur. Il est un humain, il ne méritait pas d'être traité ainsi.»

Il ajoute que ce jour-là, son petit-fils se rendait à la plage de Blue-Bay avec ses deux amis, histoire de sortir un peu. «Je tiens à dire que mon petit-fils ne faisait pas de rallye et que c'est faux de l'accuser à tort et à travers et de donner une fausse image de lui.» Il critique aussi sévèrement l'ambulance qui a conduit le jeune homme à l'hôpital. «L'ambulance qui est venue chercher mon petit-fils était une ambulance vide sans un médecin à bord pour lui donner les premiers soins. Je suis très chagrin de son sort.»