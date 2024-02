Ile Maurice: «Pravind Jugnauth a interiorisé la défaite»

Lors de la conférence de presse des trois leaders de l'alliance de l'opposition parlementaire hier samedi 3 février, Navin Ramgoolam, Xavier-Luc Duval et Paul Bérenger ont longuement commenté les sujets d'actualité. Ils se sont particulièrement exprimés sur les récentes déclarations de Pravind Jugnauth.

«Pravind Jugnauth a déjà intériorisé la défaite», a déclaré le leader du PTr. Il faisait référence à la déclaration du Premier ministre lundi dernier. Pour rappel, il avait déclaré que ce ne serait pas la fin du monde s'il perdait les élections. «Kan ou tro rod fer, bondié pou fer ou koz la verité», a-t-il dit. Paul Bérenger est aussi revenu sur le sujet par la suite et a rajouté que «dimounn pe riy li». Pour le leader des mauves, continuer à maintenir que les élections sont pour l'année prochaine est un aveu de faiblesse de Pravind Jugnauth.

Navin Ramgoolam a aussi parlé des nombreux cas de dengue recensés dans le pays. Selon lui, c'est le résultat d'une «gestion catastrophique» des autorités. Il a affirmé que la dengue s'est déjà propagée dans tout le pays et qu'il détenait des renseignements sur la patiente de 48 ans décédée. Xavier-Luc Duval a, par la suite, soutenu que le danger serait aussi que la dengue devienne endémique. Ce qui aurait définitivement un impact sur la population et le secteur touristique.

%

Autre sujet abordé, l'enregistrement des électeurs. L'ancien Premier ministre a demandé aux électeurs de procéder à l'exercice et de prendre en photo le formulaire signé, précisant qu'il est tout à fait légal de le faire. Concernant les propos de Showkutally Soodhun sur Ram Dhurmea, il a rappelé que «sak fwa li ouver so labous, enn enormite ki sorti» avant de dénoncer l'inaction de Pravind Jugnauth face à la situation.

De son côté, le leader du PMSD est revenu sur les récentes inondations et a affirmé que le prochain gouvernement se penchera sur la manière de construire les drains et s'attellera à mieux équiper les pompiers, la police et les centres de refuge pour faire face à la situation. Il a aussi dit qu'il y aura un moratoire pour la mise sur pied des ERS/PDS et autres centres commerciaux. Xavier-Luc Duval a aussi évoqué l'éducation avec 3 235 élèves qui ont échoué au PSAC, 3 391 au NCE et 3 330 au SC. Il a soutenu que sous l'ancien régime, plus d'élèves avaient pu aborder le HSC avec trois et quatre crédits.

Paul Bérenger est, lui, revenu sur Agaléga et a parlé de revoir les législations demandant encore une fois que Xavier-Luc Duval et les députés de cette circonscription fassent le voyage dans le cadre de l'inauguration des nouvelles infrastructures de l'île. Toujours sur le sujet des îles éparses, Navin Ramgoolam a dénoncé la maladresse du gouvernement actuel et a déploré qu'en 2024, il n'y a toujours rien concernant le dossier Chagos. Paul Bérenger a rappelé que cinq ans se sont déjà écoulés depuis le jugement de la Cour internationale de Justice.