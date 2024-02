Ile Maurice: MFA Shield - Revanche ou confirmation ?

Après les rencontres inaugurales comptant pour la première et la deuxième division nationale, place désormais à la MFA Shield. Ce match aux allures de finales et de revanche aura lieu ce dimanche à 16h au stade St-François-Xavier. Les deux protagonistes, en l'occurrence Grande-Rivière-Sud-Est Wanderers et ASPL 2000, s'emploieront à démarrer idéalement la saison en ramenant le premier trophée.

Ils ont été les principaux animateurs de la saison écoulée. GRSE Wanderers s'est offert le championnat et la MFA Cup l'an dernier. Et à chaque fois, ASPL 2000 n'était pas loin. Il y a d'abord eu leur mano à mano dans la Super League et ensuite cette finale de la MFA Cup qui a vu les Wanderers l'emporter d'une courte tête. Le match de dimanche sera un peu la continuité de la rivalité qui existe entre ces deux formations annoncées comme les grands animateurs de la nouvelle saison. D'autre part, les Portlouisiens seront revanchards dès le coup d'envoi.

Henri Spéville qui entraîne désormais le club de la capitale, connaît bien la maison. Il a joué pour l'ASPL 2000 de 2001 à 2005 et a été couronné champion quatre saisons de suite avec les Rouge et Blanc. «Je veux rendre à l'ASPL 2000 ce qu'il m'a donné pendant ces années», a confié le technicien. «C'est un match important. Je n'étais pas encore arrivé lorsque le club a perdu la MFA Cup contre les Wanderers. Ce sera une revanche désormais. Nous ne sommes pas les favoris, mais nous allons tout donner», a-t-il poursuivi.

Outre la MFA Cup, ASPL 2000 a également perdu la finale de la Malta Guinness Pre-Season League Cup contre Chebel Citizens (1-, t.a.b 4-2). «Il faut remporter ce match pour remonter le moral de l'équipe. Nous aurons en face de nous un adversaire coriace qui aurait dû remporter le championnat à trois reprises. On doit s'attendre à souffrir», a soutenu Henri Speville.

De leur côté, les Wanderers ont connu beaucoup de changement ces derniers mois, avec notamment le départ de plusieurs cadres. D'ailleurs, leur coach Kofi Kawata ne se fait pas d'illusion avant ce match. «Le favori est l'ASPL 2000 qui a joué le tournoi de présaison et n'a jamais cessé de s'entraîner. On n'a disputé qu'un match. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais on sera prêts pour le championnat», analyse l'ancien coach de l'ASPL 2000. Avant ce match, Kofi Kawata revient sur les difficultés qu'ont rencontrées ses joueurs. «On n'a eu que quatre séances d'entraînement à cause du mauvais temps et l'effectif n'est pas au complet. J'attends d'ailleurs l'arrivée d'un défenseur. On n'a pas pu respecter la période de préparation après une si longue période sans jouer», regrette le coach.

Malgré ces complications, la motivation est bien là. «Je suis content d'être sur le banc et ce qu'a réalisé l'équipe la saison dernière restera à jamais gravé dans le football mauricien. Cette année, on repart avec huit nouveaux joueurs, et il faut du temps avant que la mayonnaise ne monte. Mais on récoltera les fruits. Pour l'heure, il est trop tôt pour faire des pronostics et parler de titre», a conclu le coach. Au cours de ces derniers mois, les Wanderers ont notamment enregistré les arrivées du défenseur Aurélien Laville et du milieu de terrain Honofrey Léopold.