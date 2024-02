Tunisie: Le vote pour le 2ème tour des élections locales a démarré ce dimanche matin à temps et sans retard dans tous les bureaux (Bouasker)

Tunis — Le vote pour le 2ème tour des élections locales a démarré ce dimanche matin à 8h dans tous les bureaux à travers le pays et se poursuivra jusqu'à 18h, a annoncé Farouk Bouasker, président de l'instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE).

S'exprimant lors du premier point de presse tenu au centre des médias de l'ISIE au palais des sports à El Menzah à Tunis, Bouasker a assuré que tous les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8h pile et aucun retard n'a été enregistré.

Il a, en outre, souligné que 779 circonscriptions électorales sont concernées par le 2ème tour des élections locales sur un total de 2129 circonscriptions électorales concernées par les deux tours des élections des conseils locaux en Tunisie.

Les 1558 candidats au 2ème tour sont répartis sur 254 conseils locaux sur un total de 279 conseils sur l'ensemble du pays. 89,7 des candidats sont des hommes et 10,3% sont des femmes.

Selon Bouasker, 20,1% des candidats sont âgés de moins de 35 ans, 70,9% sont âgés entre 36 et 60 ans et 9% sont âgés de plus de 60 ans.

Par ailleurs, le nombre total des électeurs inscrits concernés par le 2ème tour est 4 millions 181 mille 871 dont 51% sont des femmes et 49% sont des hommes.

33,6 % sont âgés de moins de 35 ans, 47% sont âgés entre 36 et 60 ans et 19,4% sont âgés de plus de 60 ans.

"En prévision du 2ème tour, l'ISIE a préparé 2037 centres de vote dans les écoles primaires et 3675 bureaux de vote pour accueillir les électeurs", a fait savoir le président de l'ISIE.

D'après la même source, le nombre d'agents des centres et bureaux de vote s'élève à 15321 répartis sur 2037 chefs de centres, 2259 chefs de centres adjoints et 11025 membres des bureaux de vote.

Bouasker a souligné que toutes les conditions matérielles et humaines ont été mobilisées pour assurer le bon déroulement du 2ème tour des élections locales signalant que 254 bureaux ont été mis en place au niveau des conseils locaux pour rapprocher les services de tous les intervenants dans le processus électoral outre la mise en place d'une salle d'opérations régionale pour le suivi et l'encadrement avec 282 agents, 254 coordinateurs locaux et 450 agents administratifs.

Le président de l'ISIE a rappelé que la campagne électorale a démarré le 21 janvier et s'est terminée le 02 février en cours.

"Pour ce faire, l'ISIE a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour réussir cette campagne telle que l'ouverture d'un guichet unique pour informer des différentes activités au niveau des conseils locaux et la mise en place d'un centre d'appel pour accompagner les candidats et tous les intervenants ainsi que le lancement d'un site électronique comprenant toutes les informations sur les candidats ( candidats2023.isie.tn)", a-t-il dit.

Il a, e, outre, signalé que 712 agents ont été formés et chargés de contrôler la campagne électorale sur terrain, 134 agents ont assuré le contrôle du déroulement de la campagne électorale dans les espaces ouverts et dans les médias écrits, audiovisuels et électroniques et ce, en plus des 109 agents juridiques et des coordinateurs locaux.

Par ailleurs, 1200 agents assurent la logistique et la collecte des résultats.

Bouasker a souligné que l'ISIE a coordonné avec l'armée nationale et les forces de sécurité pour assurer le transfert sécurisé du matériel électoral.