Angola: Commémoration des 63 ans du début de la Lutte de libération nationale

Luanda — L'Angola célèbre ce dimanche 4 février les 63 ans du début de la Lutte armée de libération nationale, sous la devise "En préservant les valeurs de la Patrie, honorons nos héros".

Cette date reste gravée dans l'histoire de l'Angola car elle constitue le jalon de la lutte armée qui a culminé, 14 ans plus tard, par la proclamation de l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975, mettant fin au processus d'occupation et de colonisation portugaise, commencé au XVe siècle.

C'est aux petites heures du matin du 4 février 1961 qu'environ 200 nationalistes angolais, armés de machettes et d'autres armes tranchantes, lancèrent une série d'attaques contre plusieurs prisons pour libérer les prisonniers politiques du régime colonial portugais.

Les attaques contre la Maison de rétention militaire, les prisons de PIDE et le 7ème Commissariat de la Sécurité publique, ainsi que contre la radiodiffusion officielle d'Angola, à Luanda, ont abouti à la mort de 40 nationalistes, six policiers et un militaire, selon les données officielles.

Pour maintenir vivante l'importance de ces faits historiques et les transmettre aux générations futures, renforcer le sentiment de patriotisme et les valeurs de liberté, de paix et de solidarité, la date a été élevée au rang de « Fête nationale ».

Grâce à la détermination et aux sacrifices consentis par les héros du 4 février, l'Angola prend des mesures soutenues pour consolider l'État démocratique et de droit, le développement économique et social et s'affirmer dans le concert des nations.

Un ensemble de mesures et d'actions sont actuellement notables pour la transformation structurelle de l'économie, l'augmentation de la production nationale et la réduction des exportations de produits pouvant être fabriqués localement.

La priorité est également axée sur la sécurité alimentaire et la diversification des revenus, dans un pays riche, doté de sols fertiles et d'eau abondante.

L'un des cinq axes de la Stratégie à long terme de l'ANGOLA - 2050, récemment approuvée, vise à réaliser « une économie diversifiée et prospère, en mettant l'accent sur les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de l'industrie manufacturière, des ressources minérales et du tourisme ».

L'attention continue d'être accordée aux investissements dans les infrastructures dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des transports, du logement, de l'éducation, de la santé et des télécommunications, entre autres, afin de relancer l'activité économique et d'augmenter le nombre d'emplois, en particulier pour les jeunes.

Face aux défis actuels, nous sommes tous appelés à contribuer plus activement, avec patriotisme et altruisme, à l'oeuvre de développement de l'Angola pour honorer l'héritage laissé par les héros du 4 février 1961.