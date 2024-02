Angola: Deux hommes d'affaires saoudiens intéressés à investir dans l'agriculture au pays

Doha — Deux hommes d'affaires saoudiens ont exprimé samedi à Doha, au Qatar, leur intérêt à investir dans l'agriculture en Angola et à exporter des fruits et des légumes de ce pays.

A cet effet, ils ont entamé aujourd'hui des contacts avec la délégation angolaise à l'Expo 2023, qui se déroule dans la capitale du Qatar depuis octobre de l'année dernière.

Saad Hamed, qui s'exprimait au nom des deux hommes d'affaires, lors d'une visite au pavillon de l'Angola, a déclaré qu'ils renforceraient les contacts avec la partie angolaise.

Durant leur visite au pavillon angolais, les hommes d'affaires ont été impressionnés par les produits agricoles exposés, comme le café, le baobab, entre autres.

Chaque jour, plus de 200 à 400 personnes visitent le pavillon de l'Angola et, entre 60 et 70 pour cent des visiteurs expriment leur intérêt à visiter ou à investir dans le pays, selon le technicien supérieur de promotion et captation des investissements de l'Agence privée d'investissement et de promotion des exportations (AIPEX), Herbert Ferreira.

Bien que cette Expo soit horticole, l'Angola fait également la promotion du tourisme, notamment dans les provinces de Namibe, Benguela et Luanda et du projet Okavango. Des investisseurs veulent visiter ces lieux, en particulier les hommes d'affaires de l'Arabie saoudite, des Émirats Arabes Unis, du Brésil et des pays européens, a-t-il fait savoir.

L'Angola participe à l'Expo, depuis le 14 novembre 2023, qui se déroule sous le thème « Planter pour la Vie », et affiche son potentiel du désert à l'oasis.

Son pavillon, situé juste à l'entrée de l'espace Expo, mesure 200 mètres carrés.

L'Expo 2023 Doha, qui se déroule sous le thème « Désert vert, Vie meilleure », a débuté le 2 octobre 2023 et se terminera le 28 mars de cette année.

Avec une superficie territoriale de 11 581 kilomètres carrés, le Qatar, situé dans le Golfe Persique, a une population estimée à 2 688 000 habitants (données 2021), dont la majorité vivent dans la capitale Doha, soit 2,382 millions personnes. AC/DF/LUZ