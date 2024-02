Angola: Pedro Gonçalves aurait dit au revoir aux Palancas Negras

Luanda — L'entraîneur Pedro Gonçalves, qui dirige l'équipe angolaise par un contrat avec la Fédération Angolaise de Football, paraphé en 2018, aurait mis fin à ses fonctions après le dernier match de la CAN'2023, qui se déroule en Côte d'Ivoire.

Après le match contre le Nigeria, vendredi, au cours duquel l'Angola a perdu 0-1 en quarts de finale, l'entraîneur portugais a prononcé sur les réseaux sociaux des mots qui annoncent un adieu.

«Aujourd'hui s'achève une longue et ardue mission, qui a eu le pouvoir d'unir à nouveau et de réjouir tout le peuple angolais autour de ses Palancas Negras. Avec un immense sentiment de fierté et de gratitude, l'Angola restera à jamais dans mon coeur. Demain est un autre jour », a-t-il écrit.

Si détesté et tant aimé, plus comme le premier sentiment que le second, Pedro Gonçalves est arrivé au bout de son objectif, celui de placer la sélection angolaise parmi les huit meilleures d'Afrique, c'est la troisième fois dans l'histoire du football national.

Cependant, son parcours à la tête des Palancas Negras (le nom de l'équipe nationale) n'a jamais été facile, que ce soit pour des raisons objectives (conditions de travail, paiement des contrats et des récompenses des athlètes et du personnel technique) ou subjectives (consensus dans le choix des athlètes).

En Angola, la carrière de l'entraîneur Pedro Gonçalves a débuté en 2015, au club Primeiro de Agosto, où il remporté le championnat national, avant de rejoindre la Fédération angolaise de football en 2018.

Il a d'abord entraîné la sélection des moins de 17 ans, puis les moins de 20 ans et les moins de 23 ans, avant de prendre la tête de l'équipe principale.